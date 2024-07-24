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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Узбекистан открыл Олимпиаду, достойно проиграв Испании. Шомуродов забил исторический гол

Файзуллаев и его партнеры не смогли добыть очки в Париже.

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Узбекистан открыл Олимпиаду, достойно проиграв Испании. Шомуродов забил исторический гол | Источник: Reuters

Футбольный турнир на Олимпиаде традиционно стартует до церемонии открытия, и Париж-2024 не стал исключением. В среду фактически началась соревновательная часть Игр — в мужских регби-7 и футболе.

Узбекистану и Испании выпала честь начать борьбу за золото на одном из главных стадионов Франции — «Парк де Пренс», дома у «ПСЖ». Разумеется, действующие чемпионы Европы считались фаворитами матча, хотя из состава триумфаторов немецкого турнира в Париж приехал только Фермин Лопес. Пожалуй, его и еще двух футболистов «Барселоны», Пау Кубарси и Эрика Гарсию, стоит назвать главными звездами олимпийской сборной Испании.

В Узбекистане игроков сине-гранатового клуба нет, да и вообще для восточной страны это дебютный футбольный турнир на Олимпиаде. Команда Тимура Кападзе попала в Париж благодаря успешному выступлению на Кубке Азии (U23) этой весной, где она вышла в финал. Несмотря на это, узбеки намерены пробиться далеко. Из группы с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой им выйти вполне по силам.

В основе у азиатской команды на поле появились многие бывшие футболисты РПЛ: Урунов, Юлдошев, Жалолиддинов, Шомуродов. Нынешние — тоже: «Рубин» и ЦСКА делегировали на Олимпиаду Рахмоналиева и Файзуллаева. И многие из них сыграли важные роли в матче.

Узбекистан выстроился в 4−4−2, причем Файзуллаев занял место не на левом фланге, как в ЦСКА, а на правом. Восточная команда начала бодро: отдала мяч, но больно кусала гранда на первых минутах — сперва Рахмоналиев решился на дальний удар, а чуть позже Шомуродов ворвался в штрафную, но был отыгран защитниками.

Однако счет открыла все же Испания, причем в результате первого же голевого момента: на 29-й минуте Гомес исполнил подачу со стандартного положения, Руис скинул мяч на дальнюю штангу, а Пубиль замкнул атаку.

Узбеков гол не подкосил. На 37-й минуте автор гола снес Урунова прямо в полукруге у штрафной, но Жалолиддинов с этого стандарта пробил в руки Тенасу. А уже на исходе основного времени тайма мавританский арбитр Дахане Бейда назначил пенальти после просмотра видеоповтора: Кубарси уронил Хамралиева, а Шомуродова отправил мяч точно под штангу — 1:1. Есть первый гол Узбекистана на Олимпиадах!

Второй тайм начался с опасного удара Урунова, но уже на 57-й минуте в ворота узбеков был назначен 11-метровый: Файзуллаев неудачно поставил ногу в своей штрафной и сфолил на Оросе. Однако голкипер Абдувохид Нематов сыграл в стиле Акинфеева и отразил мяч в падении ногой — Гомес не реализовал пенальти.

Впрочем, уже через две минуты хавбек «Манчестер Сити» реабилитировался за оплошность: размашистая атака закончилась тем, что Гомес сделал счет 2:1.

Узбекистан активизировался после пропущенного мяча: на 73-й минуте перспективный прорыв Шомуродова завершился ударом в дальний угол — рядом со штангой. Чуть позже Аликулов с опасного штрафного отправил мяч выше, а на исходе основного времени матча Хамралиев делал скидку в направлении Норчаева, но на пути встал Тенас.

Испанцы после второго гола не создали ни одного голевого момента и финальные полчаса фактически провели в обороне. Узбеки выглядели лучше, наиграли на гол и заставили именитых соперников тянуть время. Но сравнять счет так и не сумели: последний реальный шанс на пятой добавленной минуте упустил Рахмоналиев, отправивший мяч рядом со штангой.

1:2 — обидное, но достойное поражение для узбекской сборной, которое оставляет ей неплохие шансы на выход в плей-офф. Это определенно был самый свирепый соперник в группе: Египет и Доминиканская Республика узбекам по силам.

Гоша Чернов

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