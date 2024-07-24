Шомуродов: «Приятно стать автором первого гола Узбекистана на Олимпиаде, но хотелось выиграть» | Источник: Getty Images

Форвард стал автором первого гола сборной Узбекистана в истории на Олимпийских играх.

— Мы неплохо сыграли, если не брать в учет несколько ошибок, но когда твой соперник сборная Испании цена ошибки большая.

— Вы первый в истории Узбекистана игрок, забивший на Олимпиаде.

— Это, конечно, приятно. Но тут важнее было бы выиграть. Шансы на выход из группы сохраняются, будем настраиваться серьезно на следующий матч, там нужна только победа, — сказал Шомуродов в интервью «Матч ТВ».

В следующем туре команда Узбекистана сыграет со сборной Египта 27 июля.