Матч олимпийского турнира Аргентина — Марокко доиграют без зрителей

Игра была прервана на 90+16-й минуте при счете 2:2. После пропущенного гола в добавленное время болельщики Марокко массово выбежали на поле и начали кидать петарды в аргентинцев. Судья остановил игру и увел команды с поля. Статус матча на сайте Олимпиады в течение 45 минут значился как «прервана».