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20:51 (мск), источник: Sport24

Шпионский скандал на Олимпиаде в Париже: на сей раз русских не обвиняют — с поличным поймали канадцев

Тренер добровольно отказался руководить командой во время матча.

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Шпионский скандал на Олимпиаде в Париже: на сей раз русских не обвиняют — с поличным поймали канадцев | Источник: Getty Images

Старт Олимпийских игр во Франции не обошелся без крупного скандала. Местная полиция задержала представителя женской сборной Канады, который с помощью дрона следил за тренировкой соперника — Новой Зеландии. Матч между этими странами должен состоятся завтра, 25 июля, в Сент-Этьене.

Согласно информации Олимпийского комитета Канады, человек, арестованный после того, как Новая Зеландия подала жалобу французским властям, является членом расширенного штаба канадской команды, но не имеет аккредитации на сопровождение женской сборной. Организация уже принесла свои извинения и пообещала, что обязательно предпримет дальнейшие шаги.

«Канадский олимпийский комитет был проинформирован о том, что 22 июля французские власти задержали неаккредитованного члена канадской женской футбольной команды в Сент-Этьене после жалобы новозеландской сборной. Предполагается, что сотрудник использовал дрон для записи тренировки женской сборной Новой Зеландии. Канадский олимпийский комитет выступает за честную игру, мы шокированы и разочарованы. Мы приносим наши искренние извинения новозеландскому футболу, всем пострадавшим игрокам и Олимпийскому комитету Новой Зеландии. Сейчас обсуждаем дальнейшие шаги с МОК, оргкомитетом “Париж-2024”, Канадской футбольной ассоциацией и ФИФА», — написано в заявлении на официальном сайте Канадского олимпийского комитета.

К слову, санкции по отношению к женской сборной Канады уже приняты — два члена делегации, ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди, отправлены домой, а главный тренер Беверли Пристман пропустит первый матч против Новой Зеландии. Кстати, по собственному желанию.

«В конечном итоге я несу ответственность за поведение нашей сборной, — признала Пристман. — Соответственно, чтобы подчеркнуть приверженность нашей команды честности, я решила добровольно отказаться от руководства матчем в четверг. В духе ответственности я делаю это с учетом интересов обеих команд и для того, чтобы все чувствовали, что спортивное мастерство этой игры сохраняется».

Женскую сборную Канады наверняка ожидает более суровое наказание. Дисциплинарный комитет ФИФА уже начал расследование, которое ведется в отношении Канадской футбольной ассоциации (Canada Soccer), главного тренера Беверли Пристман, а также ее ассистентов Жасмин Мандер и Джозефа Ломбарди.

Напомним, что женская сборная Канады (действующий победитель турнира на Олимпийских играх в Токио. — Прим. Sport24) на Олимпийских играх-2024 попала в группу А, где сыграет с Новой Зеландией, Колумбией и Францией.

Николай Соников

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