Летние игры в Париже

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Расписание событий
Гандбол. Женщины. Группа A
10:00скороСловенияДания
Стрельба из лука. Женщины
10:30скороЖенщины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа B
12:00скороНидерландыАнгола
Гандбол. Женщины. Группа B
15:00скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
15:00скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
16:00скороСШАУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
16:30скороФиджиФранция
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
24 июля, источник: Чемпионат.com

Хольгер Руне не сыграет на Олимпиаде в Париже из-за травмы запястья

16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы запястья. Об этом теннисист сообщил в социальных сетях.

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Хольгер Руне не сыграет на Олимпиаде в Париже из-за травмы запястья | Источник: Getty Images

«Мне очень жаль, что не смогу сыграть на Олимпийских играх. Я с нетерпением жду возможности сыграть и стать частью этого. Я играл с болью в запястье на протяжении всего сезона как на грунте, так и на траве, поэтому мне приходится серьёзно относиться к рекомендациям врачей. Я буду следить за Олимпийскими играми из дома и болеть за всех датских спортсменов, и надеюсь и верю, что мы сможем привезти домой много медалей из Парижа. Вперёд, Дания», — написал Руне.

Отметим, что ранее теннисист снялся с грунтовых турниров в Умаге (Хорватия) и Гамбурге (Германия) также по причине проблем со здоровьем.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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