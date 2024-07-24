Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Расписание событий
Гандбол. Женщины. Группа A
10:00скороСловенияДания
Стрельба из лука. Женщины
10:30скороЖенщины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа B
12:00скороНидерландыАнгола
Гандбол. Женщины. Группа B
15:00скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
15:00скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
16:00скороСШАУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
16:30скороФиджиФранция
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
24 июля, источник: Спорт-Экспресс

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр

Впервые за 40 лет трансляции придется искать в интернете.

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Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр | Источник: Getty Images

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия — в пятницу, 26 июля, закрытия — в воскресенье, 11 августа. Среди участников Олимпиады — 15 представителей России, 16 — Белоруссии, а еще более 60 бывших россиян. Фавориты Игр в медальном зачете — США и Китай, а также Франция и другие страны. Рассказываем, как можно следить за соревнованиями в прямом эфире.

Показывают ли Олимпиаду 2024 на федеральном телевидении?

Олимпиада в Париже стоит особняком от всех предыдущих Игр, потому что в России соревнования впервые за долгое не будут показывать на федеральном телевидении. Такое решение приняли Первый канал, «Россия» и «Матч ТВ».

Первая причина — политическая. На турнир спортсмены едут в нейтральном статусе, без флага и гимна. Вторая причина — экономическая. На Играх выступят всего 15 россиян, и у вещателей есть большие сомнения, что остальные соревнования будут интересны зрителям. А выкладывать огромные суммы за телеправа просто не имеет смысла.

Показывают ли Олимпиаду 2024 легально онлайн и в соцсетях?

Онлайн-платформы и социальные сети также не планировали показывать Олимпиаду в Париже. В частности, в онлайн-кинотеатре Okko сообщили, что даже не обсуждали приобретение прав на трансляции.

Не стал этого делать и холдинг VK. При этом в социальной сети сообщили о создании специальной вкладки в разделе «Видео», куда будет выкладываться эксклюзивный контент, посвященный Играм. Речь идет о комментариях, интервью, различных студиях с гостями и экспертами.

Когда в последний раз Олимпиаду официально не показывали в России?

Олимпиаду на отечественном телевидении не покажут впервые с 1984 года. Тогда сборная СССР бойкотировала соревнования в Лос-Анджелесе. Считается, что это было ответным шагом на то, что американская сборная не приехала на московские Игры-1980.

Впрочем, основная причина заключалась не только в желании насолить США. Накануне Олимпиады-1984 геополитическая ситуация также была непростой. У власти в Америке находился Рональд Рейган — один из самых антисоветски настроенных президентов, официально объявивший СССР «империей зла».

Поездка в Штаты осложнялась еще и тем, что американцы отказались соблюдать правила МОК и давать автоматом визу любому члену советской делегации, потребовав подробных данных на каждого спортсмена и тренера. Кроме того, не было никаких гарантий безопасности нахождения спортсменов в Америке. В итоге от выступления в Лос-Анджелесе решили отказаться.

Как смотреть трансляции Олимпиады на сайте МОК?

За неделю до старта Игр на сайте МОК в качестве интернет-транслятора соревнований на Россию значился портал Международного олимпийского комитета организации. Однако на неделе открытия Игр эта строчка с ресурса исчезла.

Тем не менее все запланированные трансляции Олимпиады на Россию остались в календаре русскоязычной версии сайта МОК. В среду, 24 июля, можно было посмотреть матчи по футболу и регби. Для этого необходимо пройти простую регистрацию на сайте через свою социальную сеть или почту.

После подтверждения аккаунта пользователь может следить за соревнованиями. Неудобство только одно — английские комментаторы. Даже если российский болельщик не сможет посмотреть какие-то трансляции вживую, то наверняка будут доступны хайлайты на канале МОК в YouTube.

Где смотреть трансляции Олимпиады в соцсети «ВКонтакте»?

Трансляции Олимпиады в Париже появляются в тематических группах «ВКонтакте», показывающих матчи и соревнования, на которые в России ни у кого нет прав.

Так, существует сразу несколько сообществ, транслирующих практически все турниры с участием российских теннисистов. Другие паблики охватывают большее число олимпийских видов спорта — игровых, и не только, от футбола и баскетбола до легкой атлетики и плавания. На них работают русскоязычные стримеры или комментаторы, а не просто идет интершум. Также надо иметь в виду, что эти трансляции — пиратские.

Церемонии открытия и закрытия, основные старты Олимпиады

Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 было представлено в 2022 году. При этом даты и время стартов на открытом воздухе зависят от погодных условий и могут меняться.

Квалификационные соревнования в некоторых видах вынесены в минус второй и первый дни — среду, 24 июля, и четверг, 25 июля.

Церемония открытия Олимпиады

Масштабное шоу и парад участников на церемонии открытия Игр-2024 в Париже состоится в пятницу, 26 июля. Начало — 20.30 (время московское).

Главным режиссером шоу выступил известный французский драматург, режиссер-постановщик Томас Джолли. Одной из приглашенных звезд может стать певица Селин Дион.

Основные старты Олимпиады в Париже с участием россиян

Особое внимание россиян в этом году будет приковано к теннису. Турнир на кортах «Ролан Гаррос» пройдет с 27 июля по 4 августа. Финал в миксте состоится в пятницу, 2 августа (не ранее 20.00).

В субботу, 3 августа, медали разыграют в мужском парном и женском одиночном разрядах (не ранее 13.00), а в воскресенье, 4 августа, в женском парном и мужском одиночном (не ранее 13.00).

Соревнования на байдарках и каноэ пройдут на водном стадионе «Вер-сюр-Марн» с 6 по 10 августа. Каноэ-двойки на дистанции 500 метров начнут соревноваться в первый же день — спортсмены выступят в квалификации и четвертьфиналах. При этом финальные дни для каноистов — 8 августа (14.20 — каноэ-двойки 500 м у мужчин), 9 августа (14.40 — каноэ-одиночки у мужчин), 10 августа (14.40 — каноэ-одиночки 200 м у женщин).

В плавании Евгений Сомов будет выступать в заплывах на 50 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров брассом. Финал кролем состоится 2 августа (21.30 мск), а брассом — 28 июля (22.44 мск). Розыгрыш медалей в турнире по плаванию пройдет с 27 июля по 4 августа.

Медальный день в батуте, где выступает Анжела Бладцева, — 2 августа (14.50 мск). В велошоссе спортсмены будут бороться за награды 27 июля (индивидуальные гонки у мужчин и женщин), 3 и 4 августа.

Соревнования Олимпиады в Париже без россиян

В спортивной гимнастике соревнования пройдут с 27 июля по 5 августа. В первые два дня состоится квалификация, а далее начнется борьба за места на пьедестале почета.

В художественной гимнастике победители Олимпиады будут известны уже в конце турнира: 9 августа (15.30 мск) медали разыграют в личном многоборье, а 10 августа (15.00 мск) — в группах.

В соревнованиях на открытой воде розыгрыш медалей также состоится с 8 и 9 августа, в легкой атлетике — с 1 по 11 августа.

Особое внимание на Олимпиаде также приковано к игровым видам спорта. Финалы в футболе (мужчины и женщины) состоятся 9 и 10 августа, баскетболе, волейболе и гандболе — 10 и 11 августа.

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия пройдет в воскресенье, 11 августа. Оно состоится на «Стад де Франс» и запланировано на 21.00 мск.

Художественным руководителем церемонии снова выступил Томас Джолли. Одной из приглашенных звезд может стать актер Том Круз.

Екатерина Зобова

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