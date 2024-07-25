«Атмосфера потрясающая»: теннисистка Диана Шнайдер осваивается на дебютной Олимпиаде

«Сейчас я уже нахожусь на Олимпиаде. Атмосфера потрясающая. Кругом разные атлеты, очень интересно всех посмотреть. Хотелось бы понаблюдать за другими видами спорта, если появится такая возможность», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».