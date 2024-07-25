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Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
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17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
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Футбол. Женщины. Группа A
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Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
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Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безумная развязка и ограбление Аргентины, Ляказетт тащит Францию, Бальбуэна не остановил Японию

Главные события первого тура на олимпийском футбольном турнире.

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Безумная развязка и ограбление Аргентины, Ляказетт тащит Францию, Бальбуэна не остановил Японию | Источник: AFP 2023

Главный турнир Анри

Что за тренер Тьерри Анри — так никто толком еще и не знает. В «Монако» несколько лет назад знаменитый в прошлом форвард провалился. Работа в МЛС с «Монреалем» — скорее просто опыт, а в сборной Бельгии он был ассистентом Роберто Мартинеса. Это все-таки специфическая работа, так что чаще Анри можно было увидеть в роли эксперта на телевидении. Теперь же он — надежда Франции на домашней Олимпиаде.

Давление — колоссальное. Уровень ожиданий — тоже. Да и США на старте оказали «трехцветным» максимальное сопротивление. Американцы уверенно защищались, а в атаке долгое время были даже острее. В первом тайме мог забить Аронсон. Во втором с подбора выстрелил в перекладину Михайлович. Однако способность перебороть крепкого соперника многое говорит об этой сборной Франции. К тому же у нее есть лидер в лице Ляказетта. Как раз капитан открыл счет, из-за штрафной отправив мяч под дальнюю штангу.

После этого Франции пришлось демонстрировать умение терпеть. Звездно-полосатые резко усилили давление и в течение полутора минут могли отыграться дважды. В первом случае Рест сумел «сложиться» и остановить удар Аронсона из центра штрафной, а во втором — когда Паредес вырезал образцовую подачу — Толкин с полутора метров ухитрился отправить мяч в штангу.

Ему бы поучиться точности у Олисе, который снял напряжение идеальным обводящим ударом. В роли ассистента новичка «Баварии» выступил Ляказетт. Это уже класс, который у Франции даже в отсутствие ряда ярких исполнителей присутствует. Еще раз его продемонстрировал вбивший мяч в сетку головой при подаче углового Баде. По содержанию игры эти 3:0 — даже перебор. Вместе с тем французы получили колоссальный заряд уверенности в собственных силах, что приближает их к статусу едва ли не главного фаворита турнира.

Триллер в Сент-Этьене

Хавьер Маскерано выиграл две Олимпиады в качестве игрока и приехал за третьим золотом уже в роли тренера. Однако у марокканцев, которые во Франции играют, словно дома, были иные планы. Оборона во главе с опытным капитаном Хакими затянула Аргентину в вязкую позиционную игру, а в добавленное к первому тайму время африканцы взорвались классной атакой. Ее украшение — пас пяткой воспитанника «Барселоны», а ныне форварда «Вильярреала» Ахомаша. Далее последовал прострел Эль-Ханнуса, и Рахими образцово сыграл на опережение.

Этот форвард — один из «переростков» в составе «Атласских львов». К 28 годам он так и не добрался до Европы. Выступал на родине, а три года назад перебрался в «Аль-Айн», с которым в последнем сезоне выиграл азиатскую Лигу чемпионов и забил 13 мячей. Два из них привели к вылету «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а против саудовского гегемона «Аль-Хиляля» Рахими и вовсе оформил хет-трик. Олимпиада в его исполнении пока напоминает продолжение, так как за первым точным ударом последовал второй — с заработанного Ахомашем пенальти.

Как тут не вспомнить взлет марокканцев на ЧМ-2022?! Причем есть определенные параллели. В Катаре «львы» поставили на доморощенного тренера, экстренно назначив Валида Реграги за два месяца да турнира. Олимпийцев же 1 марта (после неудач предшественника в контрольных матчах) принял тоже работавший прежде только в родной стране экс-футболист национальной команды Тарик Сектиуи. Но, конечно, никакой легкой жизни у его парней в среду не было. При 0:2 Аргентина наконец-то включилась на полную мощь, и вышедший на замену сын Диего Симеоне — Джулиано — замкнул дальнюю штангу.

А потом пробил час 35-летнего вратаря марокканцев Мохамеди. С интервалом в несколько минут он выдал сумасшедший сейв после удара Амионе головой с линии площади ворот, после чего остановил выход Хулиана Альвареса один на один. В общем, шансы у бело-голубых были. Их еще и повышало судейство по рекомендациям ФИФА относительно добавленного времени. После ЧМ-2022 мы от этого уже отвыкли, но на Играх арбитр решили бить рекорды.

В данном случае швед Гленн Нюберг откуда-то насчитал целых пятнадцать минут. А так как на данном отрезке на поле выбегали марокканские фанаты — накинул еще чуть-чуть. Это в итоге почти спасло Аргентину на 16-й добавленной минуте, когда после двух попаданий в перекладину на добивании отличился Медина. Только это была еще далеко не точка. В тот момент, когда ВАР изучал повтор, марокканские болельщики устроили беспорядки, которые привели к остановке матча.

Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
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Доигровку последних минут при пустых трибунах провели после почти двухчасовой паузы, причем гол Аргентины отменили. Об этом объявили уже после дополнительной разминки, и для сине-белых это стало шоком. Сенсация все же произошла, но в целом можно сказать, что обе сборные подтвердили статус фаворитов группы.

Как позже рассказал Маскерано, во время паузы все оставались в полном неведении. Даже прошла информация, что матч завершится со счетом 2:2, а продолжать игру не хотели ни аргентинцы, ни марокканцы. Аргентинский тренер насчитал семь забегов фанатов на поле. А еще рассказал, что накануне во время тренировки команду ограбили, украв в числе прочего вещи у плеймейкера сборной Альмады, которого в «Атланте Юнайтед» в ближайшее время может заменить Миранчук.

Ну, а сопровождавшаяся словами про честь флага фраза голкипера-ветерана Рульи, что аргентинцы поняли, куда попали, и как с ними будут обращаться, говорит о том, что теперь его команда зла и мотивирована. Почти как на ЧМ-2022 после проигрыша Саудовской Аравии. Теперь для Аргентины ключевым становится матч с Ираком, который сенсационно лидирует в группе на пару с марокканцами. Бронзовые призеры молодежного Кубка Азии одержали волевую победу над Украиной. Но такой ли это сюрприз? У иракцев отличились 28-летний Аймен Хуссейн и 20-летний Али Ясим, которые задают тон в атаке национальной сборной в отборочном турнире ЧМ-2026.

Унижение Парагвая

Динамовец Бальбуэна был капитаном Парагвая на Кубке Америки, а сейчас в том же статусе приехал на Олимпиаду. Шансы выйти из группы чуть выше, но старт красно-белые провалили. Точнее — Япония выглядела командой более высокого уровня. Гол Мито, который резко пробил в ближний угол, вышел заслуженным, а вскоре «Синие самураи» еще и получили численное преимущество. Вмешательство ВАР привело к тому, что в раздевалку досрочно отправился Вера. А Хиракава, которому парагваец в центре поля шипами наступил на ахилл, попытался продолжить игру, но спустя несколько минут покинул поле только на носилках.

Да, во втором тайме у выигравшего олимпийскую квалификацию в Южной Америке Парагвая был шанс отыграться даже вдесятером. Однако Марсело Фернандес не только промахнулся, но и встряхнул японцев. Они снова прорвали оборону слева от ворот, и Сайто от линии поля навесил голову Мито. И окончательно сломал парагвайцев гол опорного хавбека Ямамото, которому снова помог отличиться Сайто. Два гола Фуджио на последних минутах позволяют охарактеризовать матч, как унижение одного из оппонентов. А разность мячей может выйти Парагваю боком. Разве что ничья Мали и Израиля оставляет шансы на четвертьфинал.

Ничья в пользу Узбекистана

Вторая игра в группе, где выступает стартовавший с поражения испанцам Узбекистан, во всех отношениях обнадежила впервые попавшую на Олимпиаду среднеазиатскую команду. Во-первых, никто из непосредственных конкурентов в борьбе за выход в плей-офф не выиграл и набрал всего по одному очку. Во-вторых, ни египтяне, ни доминиканцы не убедили и не показали ничего особенного. Узбекской команде оба соперника по зубам, но пока — в теории. Доказывать ее предстоит в следующих турах, и ближайший из них пройдет в субботу.

Андрей Кузичев

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