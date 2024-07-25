«Покидая цирк, мы будем говорить о причине, почему он был приостановлен?» Тальяфико — о скандальном матче с Марокко
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высказался о скандальном матче с Марокко на Олимпиаде в Париже.
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высказался о скандальном матче с Марокко на Олимпиаде в Париже.
Напомним, на 106-й минуте аргентинцы сравняли счет (2:2), после чего марокканские фанаты устроили массовые беспорядки, и судья увел команды в раздевалку.
Спустя два часа игру возобновили, а главный арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR. Игра в итоге завершилась поражением Аргентины со счетом 1:2.
«Покидая цирк, мы будем говорить о причине, по которой он был приостановлен, или продолжим прикидываться глупцами? Если бы все было наоборот, я даже не представляю, что бы они говорили», — написал Тальяфико в своей социальной сети.