Сколько медалей увезет Россия? Открытие скандальной Олимпиады уже завтра
Церемония открытия Олимпиады в Париже начнется 26 июля в 20:30 мск.
Церемония открытия Олимпиады в Париже начнется 26 июля в 20:30 мск.
В пятницу в Париже стартуют 33-е летние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на Игры из россиян и в каких видах спорта выступят наши спортсмены.
После начала СВО на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции в отношении отечественного спорта и долго решал, как быть с приглашением россиян на Игры. Тянули до последнего — спортивные чиновники выдвинули ряд критериев, при которых атлеты могут полететь в Париж в нейтральном статусе, перед этим пройдя оценку специальной комиссии МОК (AINERP).
Командные виды спорта — сразу нет. В индивидуальных же многих не допустили (например, ведущих российских борцов и дзюдоистов), также ряд атлетов отказались от поездки на Олимпиаду.
Как итог, 15 отечественных спортсменов (изначально было почти 50 квот) выступят в пяти дисциплинах:
Официальный слоган Олимпиады должен звучать так: «Игры, открытые не для всех».
Общедоступное ТВ не покажет парижскую Олимпиаду, прямой эфир не будет доступен для России и на официальном сайте Игр. Повторы соревнований будут опубликованы в общем доступе на YouTube-канале Olympics.
Скорее всего, прямые трансляции можно будет найти в тематических пабликах соцсети «ВКонтакте».
Иван Орехов