Сколько медалей увезет Россия? Открытие скандальной Олимпиады уже завтра | Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу в Париже стартуют 33-е летние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на Игры из россиян и в каких видах спорта выступят наши спортсмены.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9ZIzUsROA7k?si=633Efbjj5IrsDJGs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главные факты об Олимпиаде-2024:

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа;

На официальном сайте Олимпийских игр отмечается, что медали будут разыграны в 45 различных видах спорта. Такое количество объясняется разъединением близких дисциплин — в целом, принято считать, что в Париже спортсмены будут бороться за победу в 32 видах спорта (28 основных плюс четыре дополнительных);

Будет разыграно 329 комплектов наград;

Впервые на Играх пройдут соревнования по брейк-дансу;

На Олимпиаде выступят более 10 тысяч спортсменов из 206 стран, а также атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом, и команда беженцев;

В церемонии открытия, которая состоится на реке Сене, должны принять участие около трех тысяч артистов.

Кого из россиян допустили до Олимпиады?

После начала СВО на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции в отношении отечественного спорта и долго решал, как быть с приглашением россиян на Игры. Тянули до последнего — спортивные чиновники выдвинули ряд критериев, при которых атлеты могут полететь в Париж в нейтральном статусе, перед этим пройдя оценку специальной комиссии МОК (AINERP).

Командные виды спорта — сразу нет. В индивидуальных же многих не допустили (например, ведущих российских борцов и дзюдоистов), также ряд атлетов отказались от поездки на Олимпиаду.

Как итог, 15 отечественных спортсменов (изначально было почти 50 квот) выступят в пяти дисциплинах:

велогонщики Алена Иванченко, Тамара Дронова и Глеб Сырица;

пловец Евгений Сомов;

гребцы Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко;

прыгунья на батуте Анжела Бладцева;

теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Официальный слоган Олимпиады должен звучать так: «Игры, открытые не для всех».

Расписание для России:

26 июля — ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ;

с 27 июля по 4 августа — теннис (со 2 по 4 августа — розыгрыш медалей);

с 27 июля по 4 августа — плавание;

27 июля, 3 и 4 августа — велоспорт;

2 августа — прыжки на батуте;

с 6 по 10 августа — гребля (с 8 по 10 августа — розыгрыш медалей);

11 августа — ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ.

Трансляция Игр

Общедоступное ТВ не покажет парижскую Олимпиаду, прямой эфир не будет доступен для России и на официальном сайте Игр. Повторы соревнований будут опубликованы в общем доступе на YouTube-канале Olympics.

Скорее всего, прямые трансляции можно будет найти в тематических пабликах соцсети «ВКонтакте».