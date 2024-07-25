«Буду собирать значки на ОИ — это весело!» Диана Шнайдер о третьем титуле и первых Играх

Диана Шнайдер — об Олимпиаде в Париже 2024, трёх титулах на разных покрытиях, напарнице Мирре Андреевой и о значках | Источник: Getty Images

Победа в Будапеште позволила 20-летней россиянке Диане Шнайдер установить уникальное достижение — она всего за полсезона сумела выиграть три титула, причём на разных покрытиях — сначала на харде Хуахина, затем на траве Бад-Хомбурга и вот теперь на грунте Будапешта. Перед стартом на своих дебютных Олимпийских играх в Париже Диана дала эксклюзивное интервью «Чемпионату».

— Диана, как для вас прошёл турнир в Будапеште? Был ли он сложным? Есть ощущение, что самым трудным был первый матч, а остальные — до самого финала — прошли как по маслу.

— Турнир прошёл хорошо. Конечно, были свои сложности. Всё-таки переходить с травы на грунт в такой короткий промежуток времени — такое для меня впервые. И я очень довольна своими результатами. Первый матч был очень сложный, потому что первый. Присутствовало большое волнение, так как я первый раз была первой сеяной на турнире. Поэтому волнение, конечно, было. И из-за этого матч получился более трудным. Все остальные, в принципе, тоже были трудные, просто я уже начинала себя чувствовать более уверенно и комфортно на грунтовом покрытии и играла лучше.

— Каково вам было играть несколько финалов подряд на разных покрытиях? Можете назвать себя универсалом в этом смысле? И всё же — на каком покрытии удобнее играть?

— Было очень здорово провести несколько финалов подряд на разных покрытиях. Не знаю, могу ли себя назвать универсалом. Наверное, да. Не могу сказать, что на каком-то покрытии мне играть удобнее и я его могу выделить. Мне понравилось, как в этом году отыграла все свои матчи на разных покрытиях. И довольна результатами на всех, поэтому что-то выделить для себя не могу. Но, наверное, самое радостное для меня то, как я отыграла травяной сезон. И своими результатами на траве очень довольна.

— Кто сейчас входит в вашу команду? Появилась ли конкретика касаемо продолжения работы с Игорем Андреевым?

— Сейчас я работаю с ним. Мы продолжаем эту совместную работу и будем работать дальше — прогрессировать и стараться вместе выигрывать больше.

— Вы начинали год 97-й ракеткой мира, а сейчас — уже 23-я. Крутой взлёт в рейтинге — как к этому сами относитесь, следите ли за этим? Какое значение это имеет для вас?

— Для меня рейтинг, наверное, что-то такое второстепенное. Всегда были важны титулы, и потом всё само собой происходит — если ты выигрываешь титул, то поднимаешься в рейтинге. Поэтому для меня это очень хороший сезон, потому что уже есть три титула, плюс ещё один был на WTA-125. Я очень довольна результатами. И из-за того что были титулы, был и подъëм в рейтинге. И, конечно, это такой плюсик, который не может не радовать.

— Впереди Олимпиада — игроки один за другим приезжают в Париж. Удалось ли вам посмотреть их видео, фото? Может, кто-то в переписке поделился впечатлениями? Что сами ждёте в плане атмосферы, впечатлений?

— Сейчас уже нахожусь на Олимпиаде. Атмосфера потрясающая. Кругом разные атлеты, очень интересно на всех посмотреть. Хотелось бы понаблюдать за другими видами спорта, если появится такая возможность.

— Намерены ли вы собирать значки, сувениры? Берете с собой что-то для обмена с иностранными игроками?

— Значки тоже бы хотела пособирать — мне кажется это очень весёлым занятием и возможностью завести новых друзей, знакомых, пообщаться на различные темы, узнать получше другие виды спорта.

— С кем в итоге будете играть в паре в Париже и что скажете про напарницу?

— В паре я буду с Миррой Андреевой. Мы никогда вместе не играли, но надеюсь, что быстро сыграемся и покажем хороший результат, потому что она хороший игрок, у неё хорошие выступления, особенно здесь, в Париже. Поэтому будем работать вместе, сообща и надеяться, что у нас всё хорошо здесь выйдет и мы все сможем показать здесь хорошие результаты.