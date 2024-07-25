Владельцы речных трамвайчиков теряют доход из-за Олимпиады

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Париже пройдет на воде. Из-за этого навигация на Сене остановлена на неделю и возобновиться 27 июля. Церемония растянется на 6 километров реки, но в целях безопасности навигацию в районе города полностью запретили. Владельцы речного транспорта опасаются за свой доход.

«Олимпийские игры выпадают на период нашей наибольшей активности. Это может грозить серьезным ущербом. От нас требуют больших усилий, — приводит слова главы Портового сообщества Парижа, которое заведует туристическими теплоходами и ресторанами на воде, Оливье Жаме “РИА Новости Спорт”.

Отмечается, что государство обещало компенсировать убытки из-за простоя транспорта, но конкретных сроков не называло.

«Они обещали нам компенсации, но они смогут высчитать их только постфактум: согласно правовым нормам, “ущерб должен быть сначала причинен”. Мы надеемся на получение достойных компенсаций», — добавил Жаме.

Кроме церемонии открытия на Сене также проведут соревнования по триатлону и плаванию в открытой воде. Что также остановит работу речного транспорта.

«Лодочники, конечно, жалуются, но Олимпийские игры нужно воспринимать как нечто целое: там есть как позитивные, так и негативные моменты. На данном этапе мы, конечно, переживаем негативный момент», — сказал Жаме.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.