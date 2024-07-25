Паритет за сто лет: на Играх в Париже впервые будет поровну мужчин и женщин

Популярная легенда о том, как исполненный возвышенных идеалов барон де Кубертен решил воссоздать Олимпийские игры, чтобы они пропагандировали все хорошее, а не все плохое, не совсем точно описывает реальную историю. Представления о хорошем европейского аристократа конца XIX века с современными совпадают лишь частично: например, основатель олимпийского движения считал правильным спортом только тот, каким высшие классы занимались на досуге, не предполагая допускать на свои Игры ни профессионалов, которые зарабатывают себе атлетикой на жизнь, ни представителей других рас, кроме белой.

Разумеется, нельзя было соревноваться и женщинам. Широко известно высказывание Кубертена, заявившего, что Олимпийские игры — это «торжество мужской силы, спортивной гармонии, воспринимаемое зрителями как искусство и вознаграждаемое одобрительными аплодисментами женщин».

Впрочем, полностью оградить Игры от участия женщин Кубертену и его единомышленникам удалось лишь однажды — в Афинах в 1896 году. Уже через четыре года на Играх в Париже руководство МОК уступило давлению и допустило женщин к соревнованиям, но только в «приличных» видах спорта — теннисе, гольфе и крокете, по которым в Великобритании и Франции уже проводились женские турниры и уже был выработан дресс-код, который не смущал мужчин. При этом первой женщиной-олимпийской чемпионкой стала графиня Элен де Пуартале, но она завоевала это звание в составе смешанного экипажа яхты «Лерина», а еще три женщины состязались с мужчинами в специальном конном двоеборье (Hacks and hunter combined) — в остальных дисциплинах конного спорта было запрещено участвовать не только женщинам, но даже мужчинам, не являющимся офицерами.

Источник: https://www.forbes.ru/

К 1912 году к списку «приличных» видов спорта добавились стрельба из лука, фигурное катание, плавание и прыжки в воду (а еще на Игры впервые допустили представителей «небелых» стран — Японии и Египта). Но это был предел либерализма МОК. Все попытки женщин добиться права соревноваться в других дисциплинах решительно пресекались.

Не помогало даже то, что в Европе и Северной Америке уже появились спортивные клубы, в которых допускалось членство женщин, и которые проводили отдельные женские соревнования. В конце концов, один из таких клубов — «Монако» — в 1921 году организовал пробные Женские олимпийские игры, которые прошли с таким успехом, что их провели еще в 1922 и 1923 годах. Возмущенный МОК обвинил организаторов в незаконном использовании слова «олимпийский», и в 1936, 1930 и 1934 году они проходили под названием Всемирные женские игры. А еще появилась Международная женская спортивная федерация (FSFI), которая при большом стечении публики и прессы провела не только свои Игры, но и девять женских спортивных конгрессов. В конце концов, угроза окончательного раскола спортивного движения напугала консерваторов, и они согласились расширить присутствие женщин на Олимпийских играх 1928 года, допустив их к участию в соревнованиях по легкой атлетике, гребле, гимнастике и фехтовании.

С тех пор вопрос о праве женщин участвовать в Олимпийских играх больше не обсуждался. А после второй мировой войны процент женщин, среди участников Игр, только рос. Как и число видов спорта, в которых женщины могли принимать участие. Уже на московской Олимпиаде-80 женщины боролись за медали в 65% всех видов спорта программы Игр, а после преодоления раскола из-за политических бойкотов Олимпиад 80-х годов, МОК постоянно увеличивает число видов программы, в которых выступают женщины.

Теперь каждое четырехлетие в олимпийском движении фиксируются достижения. В 2012 году в Лондоне женщины впервые смогли выступить во всех 100% видов спорта программы Игр (при этом мужчины — только в 94,5% видов спорта). Сейчас из всех олимпийских дисциплин женщин нет только в одной — в греко-римской борьбе (но есть в вольной), а мужчин не допускают только к художественной гимнастике (с 2024 года мужчины могут выступать в составах команд по синхронному плаванию, но в Париж ни один из синхронистов не приехал). Ну, а Игры 2024 года в Париже будут отмечены как первые в истории, на которых женщины составят ровно половину всех участников. Формальная цель в виде гендерного паритета на Играх достигнута.