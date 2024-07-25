СМИ: спортсмены недовольны питанием в Олимпийской деревне

Как сообщает издание L'Equipe, спортсмены заявляют, что в заведениях общественного питания в Олимпийской деревне не хватает еды.

Также атлеты жалуются на скорость пополнения запасов некоторых продуктов. Отмечается, что 24 июля яйца были в ограниченном количестве на завтраке. В компании, отвечающей за организацию питания, заявили, что активно работают над тем, чтобы адаптировать поставки, а также признали, что некоторые продукты, такие как яйца и мясо на гриле, пользуются особой популярностью у спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры поедут 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.