Двукратный олимпийский чемпион по теннису Маррей снялся с одиночного турнира Игр в Париже

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в одиночном разряде на Играх в Париже. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Маррею 37 лет, он занимает 121-е место в мировом рейтинге, по ходу карьеры британец 41 неделю был первой ракеткой мира. На его счету 46 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема — на Уимблдоне (2013, 2016) и Открытом чемпионате США (2012). Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде (2012, 2016), также на его счету серебро Игр-2012 в миксте.