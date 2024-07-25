Летние игры в Париже

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10:30скороЖенщины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа B
12:00скороНидерландыАнгола
Гандбол. Женщины. Группа B
15:00скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
15:00скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
16:00скороСШАУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
16:30скороФиджиФранция
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
12:09 (мск), источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по теннису Маррей снялся с одиночного турнира Игр в Париже

В парном разряде британец будет играть с Дэном Эвансом.

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Источник: AP 2023

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в одиночном разряде на Играх в Париже. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

В парном разряде Маррей выступит вместе с Дэном Эвансом. Ранее Маррей заявил, что Олимпиада станет последним турниром в его карьере.

Маррею 37 лет, он занимает 121-е место в мировом рейтинге, по ходу карьеры британец 41 неделю был первой ракеткой мира. На его счету 46 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема — на Уимблдоне (2013, 2016) и Открытом чемпионате США (2012). Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде (2012, 2016), также на его счету серебро Игр-2012 в миксте.

Соревнования по теннису на Олимпиаде в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа.

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