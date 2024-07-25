СМИ: Энди Маррей снялся с одиночного разряда Олимпиады

«Мы с Дэном договорились. Мы решили, что в приоритете для нас пара. Думаю, Дэн все равно сыграет в одиночке, но, разумеется, на прошлой неделе он много тренировался для пары. Когда я был в Греции, я тоже в основном готовился к паре, и с тех пор, как мы здесь в Париже, мы тренируемся и играем сеты в паре, чтобы повысить шансы на медаль. Спина по-прежнему не полностью восстановилась, и, наверное, не стоит слишком много играть в один день», — сказал Маррей.