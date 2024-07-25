СМИ: Энди Маррей снялся с одиночного разряда Олимпиады
Британский теннисист Энди Маррей снялся с олимпийского турнира Парижа-2024 в одиночном разряде из-за травмы спины. Об этом сообщает Sky Sports.
Британский теннисист Энди Маррей снялся с олимпийского турнира Парижа-2024 в одиночном разряде из-за травмы спины. Об этом сообщает Sky Sports.
Экс-первая ракетка мира в Париже будет выступать только в парном разряде вместе с Дэном Эвансом.
«Мы с Дэном договорились. Мы решили, что в приоритете для нас пара. Думаю, Дэн все равно сыграет в одиночке, но, разумеется, на прошлой неделе он много тренировался для пары. Когда я был в Греции, я тоже в основном готовился к паре, и с тех пор, как мы здесь в Париже, мы тренируемся и играем сеты в паре, чтобы повысить шансы на медаль. Спина по-прежнему не полностью восстановилась, и, наверное, не стоит слишком много играть в один день», — сказал Маррей.
Ранее 37-летний британец заявил о планах завершить теннисную карьеру после Олимпийских игр в Париже.
Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Он выиграл Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, после чего повторил свой успех на Олимпиаде-2016 в Рио. Также на домашней Олимпиаде в Лондоне Маррей завоевал серебро в миксте в паре с Лорой Робсон.