Иностранных болельщиков огорчило отсутствие Мельниковой на Олимпиаде | Источник: Спорт РИА Новости

В среду Мельникова опубликовала в Instagram* пост, в котором заявила о невозможности выступить в Париже как о «несбывшейся олимпийской мечте». Несколько десятков сообщений со словами поддержки пришло от иностранных болельщиков, в том числе американцев.

«Как американке, мне очень грустно, что мы не увидим прекрасных русских гимнасток. Вы — сильные спортсмены, и это делает Олимпийские игры более интересными и захватывающими. Мне очень жаль. Я всегда с нетерпением ждала выступления российской команды», — написала одна пользовательница.

«Международной федерации гимнастики (FIG) и Международному олимпийскому комитету (МОК) должно быть стыдно. Вас и вашей команды будет не хватать! Надеюсь, вы все сможете найти способ вернуться. Люблю вас», — отметила другая болельщица.

«Глубоко сожалеем. Ты великая спортсменка и вернешься в Лос-Анджелес в 2028 году», — отметил пользователь из Бельгии.

«Позор FIG и основанному на политике МОК. Посылаю привет всем российским спортсменам, пусть вы будете сильнейшей сборной в 2028 году», — написал болельщик из Канады.

Сама Мельникова также отметила поддержку из-за рубежа, написав в сториз: «Я в полном шоке от поддержки иностранных болельщиков под этим постом. Когда у меня спрашивают, ждут ли нас иностранцы на соревнованиях, просто посмотрите, что творится в комментариях. Вот так нас ждут».

В июле 2023 года FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска были обнародованы в ноябре. В марте стало известно, что сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.