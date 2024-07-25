Летние игры в Париже

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15:00скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
15:00скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Регби. Мужчины. Группа B
15:30скороАргентинаАвстралия
Регби. Мужчины. Группа C
16:00скороСШАУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
16:30скороФиджиФранция
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины
22:00скороМужчины. 1/4 финала
15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иностранных болельщиков огорчило отсутствие Мельниковой на Олимпиаде

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Иностранные болельщики выразили разочарование из-за отсутствия на предстоящих Играх в Париже олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой.

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Иностранных болельщиков огорчило отсутствие Мельниковой на Олимпиаде | Источник: Спорт РИА Новости

В среду Мельникова опубликовала в Instagram* пост, в котором заявила о невозможности выступить в Париже как о «несбывшейся олимпийской мечте». Несколько десятков сообщений со словами поддержки пришло от иностранных болельщиков, в том числе американцев.

«Как американке, мне очень грустно, что мы не увидим прекрасных русских гимнасток. Вы — сильные спортсмены, и это делает Олимпийские игры более интересными и захватывающими. Мне очень жаль. Я всегда с нетерпением ждала выступления российской команды», — написала одна пользовательница.

«Международной федерации гимнастики (FIG) и Международному олимпийскому комитету (МОК) должно быть стыдно. Вас и вашей команды будет не хватать! Надеюсь, вы все сможете найти способ вернуться. Люблю вас», — отметила другая болельщица.

«Глубоко сожалеем. Ты великая спортсменка и вернешься в Лос-Анджелес в 2028 году», — отметил пользователь из Бельгии.

«Позор FIG и основанному на политике МОК. Посылаю привет всем российским спортсменам, пусть вы будете сильнейшей сборной в 2028 году», — написал болельщик из Канады.

Сама Мельникова также отметила поддержку из-за рубежа, написав в сториз: «Я в полном шоке от поддержки иностранных болельщиков под этим постом. Когда у меня спрашивают, ждут ли нас иностранцы на соревнованиях, просто посмотрите, что творится в комментариях. Вот так нас ждут».

В июле 2023 года FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска были обнародованы в ноябре. В марте стало известно, что сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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История Олимпийских игр
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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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