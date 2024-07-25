Медведев и Сафиуллин узнали первых соперников в парном разряде

В Париже состоялась жеребьевка олимпийского теннисного турнира в мужском парном разряде. Своих соперников на старте соревнований узнали Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Ими стали немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.

Начало жеребьевки было задержано из-за того, что в последний момент из-за травмы спины снялся с турнира в мужском одиночном разряде экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.

Олимпийский теннисный турнир стартует 27 июля и продлится до 4 августа. Напомним, что российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в смешанном разряде на Олимпийских играх.