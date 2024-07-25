Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге

В Париже состоялась жеребьевка олимпийского теннисного турнира.

В первом круге Диана Шнайдер встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, Екатерина Александрова — с китаянкой Юань Юэ, а Мирра Андреева — с Магдой Линетт из Польши.

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЖОАННЫ САКОВИЧ-КОСТЕЦКИ

Начало жеребьевки было задержано из-за того, что в последний момент из-за травмы спины снялся с турнира в мужском одиночном разряде экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.

Олимпийский теннисный турнир стартует 27 июля и продлится до 4 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна.