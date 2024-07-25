Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге
На Олимпийских играх в Париже в женском одиночном разряде сыграют три представительницы России.
На Олимпийских играх в Париже в женском одиночном разряде сыграют три представительницы России.
В Париже состоялась жеребьевка олимпийского теннисного турнира.
В первом круге Диана Шнайдер встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, Екатерина Александрова — с китаянкой Юань Юэ, а Мирра Андреева — с Магдой Линетт из Польши.
Начало жеребьевки было задержано из-за того, что в последний момент из-за травмы спины снялся с турнира в мужском одиночном разряде экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.
Олимпийский теннисный турнир стартует 27 июля и продлится до 4 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна.
В мужском одиночном разряде теннисного турнира выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов. В женском парном разряде Александрова сыграет с Еленой Весниной, а Мирра Андреева — с Дианой Шнайдер. Мужскую пару составят Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, а Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в смешанном разряде.