Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут сыграть во втором круге теннисного турнира на ОИ | Источник: Getty Images

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович в первом круге сыграет с Мэттью Эбденом из Австралии, а двукратный олимпийский чемпион испанец Рафаэль Надаль — с венгром Мартоном Фучовичем.

В случае побед Джоковича и Надаля в своих матчах в первом раунде олимпийского турнира они сыграют между собой во втором круге.

Российский теннисист, пятая ракетка мира в первом круге встретится с Ринки Хидзикатой из Австралии.