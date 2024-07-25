Мамиашвили прокомментировал желание борцов из США соревноваться с россиянами на Олимпиаде

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американские борцы ментально не смогут воспринимать как полноценные победы на Олимпийских играх, поскольку соревнования проходят без участия россиян. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков ранее в интервью на Youtube-канале журналисту Вячеславу Абдусаламову рассказал, что американские борцы писали письма с просьбой допустить россиян до Олимпийских игр в Париже.

«Начнем с того, что, когда Международный олимпийский комитет принял окончательное решение по тем спортсменам, которые, по его мнению, должны участвовать в Играх, никакого ни спортивного принципа, ни принципа отбора тут быть не могло, — сказал Мамиашвили. — Потому что они ткнули в тех спортсменов, которые в подавляющем большинстве явными лидерами в сборных России и Белоруссии не являются, и это удар по общественным международным организациям. Та мантра, которую столько лет повторяли, о самостоятельности, независимости, полном служении уставам — это все неправда. Потому что те же рекомендации МОК прозвучали для подавляющего большинства федераций как приказ, что недопустимо».

«Среди американцев есть великие чемпионы с колоссальными борцовскими традициями, и не случайно многие годы интерес к борьбе вызывало достойное противостояние наших и американских атлетов, таких как Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев. Они сильные, претендуют на медали, и их позиция понятна — мы хотим побеждать сильнейших чемпионов, потому что мы ментально не сможем полноценно называть эти медали медалями победителей. Так как мы не выиграли у лучших борцов мира — у русских. Мало того, большинство ребят и тренеров связывают друг с другом долгие годы дружбы, личных отношений. Они бывают друг у друга в гостях, американцы с удовольствием бывали на Северном Кавказе, тренируются, участвуют в турнирах, останавливаются в домах наших спортсменов. Конечно, ими ситуация была воспринята достаточно болезненно», — добавил Мамиашвили.