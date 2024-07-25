Рыбакина и другие казахстанские теннисисты узнали первых соперников на Олимпиаде-2024

Елена Рыбакина (№ 4) начнет свой путь матчем с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (№ 61). У них 1−1 в личных встречах, но они не играли друг с другом больше двух лет. Понятно, что Рыбакина будет большим фаворитом этого противостояния, однако Кристиан не стоит списывать со счетов.

Во-первых, она фанатка грунта, и именно на этом покрытии показывает лучшие результаты. В этом году она добралась до третьего круга на крупных грунтовых турнирах в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Там она выбила будущую чемпионку Уимблдона Барбору Крейчикову, а также взяла по сету в проигранных играх с Джессикой Пегулой и Коко Гауфф, которой вовсе «повесила баранку».

Жаклин точно выйдет на корт с целью дать бой Рыбакиной и побороться за победу, поэтому это отнюдь не проходной соперник для казахстанки.

Юлии Путинцевой (№ 30) предстоит сыграть с украинкой Мартой Костюк (№ 19). Это будет их первая очная встреча. В этом году Марта добралась до четвертьфинала Australian Open, впервые так далеко на «Больших шлемах». Но вот на грунте результатами украинка не блистала — второй круг в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос.

Путинцева как раз-таки в этом году на заметном подъеме. Она традиционно хороша на грунте и точно отдаст все силы в матчах за страну. Если учитывать стилистические особенности и адаптированность к местным кортам, где Юлия дважды добиралась до четвертьфинала Ролан Гаррос, то именно казахстанку можно назвать фаворитом противостояния.

Надеемся, что Юлии удастся оправдать возложенные на нее надежды и пробиться в следующий этап.

Лидеру мужского казахстанского тенниса Александру Бублику (№ 25) придется скрестить ракетки с американцем Тэйлором Фритцем (№ 11). В личном противостоянии казахстанец ведет у экс-пятой ракетки мира — 3:2, хотя две последние встречи остались как раз за Фритцем.

Грунт — не самое удачное покрытие для Тэйлора и точно самое нелюбимое для Бублика. Ранее на медленных кортах их пути еще не пересекались. Поэтому возникает ощущение, что эта встреча может пройти очень непредсказуемо.

Оба знают, как побеждать друг друга, и оба постараются порадовать своих болельщиков. Если говорить объективно, то Александру могло бы повезти с жеребьевкой больше.

Еще один казахстанец, Александр Шевченко (№ 58), сыграет с юным талантом из Чехии Якубом Меншиком (№ 81). Сопернику Шевченко всего-навсего 18 лет. Еще в позапрошлом году он доходил до финала на юниорском Australian Open и был в числе трех сильнейших юниоров планеты.

Но сейчас Меншик уже игрок топ-100 мирового рейтинга и человек, который дошел до финала турнира в Дохе (Катар). Он больше предпочитает играть на твердом покрытии, а на Ролан Гаррос еще ни разу не выступал. В этом плане у Шевченко есть определенное преимущество над ним, так как он уже знает корты Ролан Гаррос, а также имеет ряд побед на грунтовых соревнованиях.

Отметим, что в смешанном разряде Казахстан представят Рыбакина и Бублик. Им в первом круге предстоит сыграть со звездным американским дуэтом Гауфф и Фритца. Выходит, что Бублик и Фритц будут противостоять друг другу дважды на этой Олимпиаде.

В мужской паре Бублик сыграет с Александром Недовесовым. Казахстанцы в первом круге встретятся с бразильцами Тьяго Монтейро и Тьяго Сейбот Вайлдом.