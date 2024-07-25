Бывшая первая ракетка мира завершит карьеру после Олимпиады
36-летняя немка Анжелика Кербер приняла решение завершить выступления после Игр в Париже.
36-летняя немка Анжелика Кербер приняла решение завершить выступления после Игр в Париже.
Анжелика Кербер в социальных сетях объявила о том, что завершит карьеру после Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Финишная черта. Еще до начала Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда не забуду Париж, потому что это будет мой последний профессиональный турнир как теннисистки», — написала Кербер.
В первом круге олимпийского турнира Кербер встретится с другой экс-первой ракеткой мира, ныне не входящей в первую сотню мирового рейтинга — соперницей немки станет японка Наоми Осака.
Кербер в 2016 году выиграла Australian Open и US Open, а в 2018 году — Уимблдон. Немка возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) на протяжении 34 недель. Сейчас она занимает 217-е место.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Кербер завоевала серебряную медаль.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры поедут 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.