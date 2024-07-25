Стало известно, какие звезды выступят на открытии Олимпиады-2024

По информации источника, Дион и Леди Гага в дуэте репетировали песню La Vie en rose (фр. — жизнь в розовых очках), которая является визитной карточкой известной французской певицы Эдит Пиаф.

Отмечается, что Селин Дион появится на сцене впервые за два года. В январе 2022 года у канадской певицы было диагностировано неизлечимое заболевание — синдром мышечной скованности. Из-за этого 56-летняя исполнительница была вынуждена отменить свое мировое турне.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже пройдет в субботу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московского времени.