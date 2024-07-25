Спортсменам на Олимпиаде выдали 10 тысяч салфеток для орального секса

Всего в Олимпийской деревне будут располагаться около 14,5 тысяч спортсменов и персонала.

«Около 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин будут доступны в деревне спортсменов во время Игр с 26 июля по 11 августа. Также организаторы раздадут 10 тысяч салфеток для орального секса. Мы не знаем, сколько людей воспользуются ими, и, конечно, при необходимости мы будем адаптироваться к требованиям», — отметил Далар, слова которого приводит France 24.

Отмечается, что впервые в истории Игр спортсмены в олимпийской деревне смогут получить в случае необходимости психологическую помощь.

В 2021 году организаторы летней Олимпиады в Токио заявили, что планировали раздать около 150 тысяч презервативов, но советовали спортсменам не использовать их, а забрать домой. На соревнованиях действовали жесткие меры по социальному дистанцированию в связи с распространением коронавируса. В 2022 году на зимних Играх в Пекине продолжили традицию предоставления спортсменам презервативов, несмотря на сохранение антикоронавирусных мер.