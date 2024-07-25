Медведева и Андрееву ждет теннисный марафон в Париже. Итоги жеребьевки Олимпийских игр

Даниил Медведев и Мирра Андреева будут очень сильно загружены в ближайшие дни в Париже — их ждет сумасшедший олимпийский график с игрой сразу в трех разрядах. А именно в одиночке, в паре и в миксте. Сложно сказать, чем закончится для Даниила и Мирры такая погоня сразу за тремя зайцами, но жеребьевка олимпийского турнира сложилась для них не самым худшим образом, а значит, шансы на медали не так и плохи.

Чем больше, тем лучше?

Вообще выступление сразу в трех разрядах на таком коротком, чуть более недели, турнире — это, конечно, сильный стресс для организма игроков. Да, на Олимпийских играх у мужчин играются матчи не из пяти, а из трех сетов, но все же столь изнурительный теннисный марафон, особенно в случае жаркой погоды в Париже, может аукнуться нашим ведущим нейтральным спортсменам. Хотя, похоже, их самих, да и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, это не смущает.

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«Мы изначально хотели, чтобы Андреева и Медведев играли в паре, у них может хорошо получиться. Сил у них и на одиночку, и на пару, и на микст хватит. В Токио же хватило сил у Павлюченковой и Рублева. И у них хватит», — приводит слова президента ФТР ТАСС. Павлюченкова и Рублев действительно стали чемпионами Игр-2020 в миксте. Но все же есть нюансы. Анастасия добралась до четвертьфинала в одиночке, в равной борьбе уступив будущей олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии, а вот с женской пары все-таки снялась перед началом турнира. Впрочем, в столице Японии тогда было не просто жарко, а ужасно жарко, сейчас, наверное, выдержать игру в трех разрядах чуть проще. Рублев в Токио выходил на корт и в одиночке, и в паре с Кареном Хачановым, и в миксте. Однако и в одиночке, и в паре вылетел уже на старте, поэтому обошелся без экстремальных нагрузок.

В принципе, определенная логика в заявке на все три вида действительно есть. Если где-то не пойдет, появится шанс все равно продолжать борьбу за олимпийские награды в другой теннисной дисциплине. Но если вдруг игрок везде дойдет, скажем, до четвертьфиналов, тут уж придется либо сниматься откуда-то, либо рисковать здоровьем. Хороший пример — Джокович, добравшийся до полуфиналов в Токио в одиночке и в миксте. Новак в итоге так перегрузился, что вообще остался без олимпийских медалей. И теперь, наученный горьким опытом, предпочел заявиться только в одиночном разряде. Где, кстати, уже во втором круге может сыграть с другой теннисной легендой — испанцем Рафаэлем Надалем.

Даниил и Мирра уже играли вместе

Но Медведев, похоже, и не особо рассчитывает на успех на кортах «Ролан Гаррос» в одиночке. «У меня в голове есть свои цели, одна из лавных — пары и микст. По правде говоря, не думаю, что я — фаворит на победу или даже на медаль в одиночке. Но я постараюсь, поеду туда, буду наслаждаться и приложу все усилия на грунте», — говорил он на пресс-конференции во время Уимблдона. Благодаря снятию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера он попал в четверку «сеяных», что увеличило его шансы. Начнет Даниил турнир матчем с Ринки Хиджикатой из Австралии, в третьем круге может сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, в четвертьфинале — с сильным грунтовиком Каспером Руудом. Если все сложится успешно, то в полуфинале вероятен матч с испанцем Карлосом Алькарасом.

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Кстати, теоретически в третьем круге возможен матч Алькараса с другим россиянином — Романом Сафиуллиным, но тому еще надо как минимум пройти чилийца Алехандро Табило в первом круге. Третий из российских нейтральных участников Павел Котов расположился в верхней части сетки — он начнет матчем со швейцарцем Стэном Вавринкой, а в третьем круге может встретиться с победителем Игр в Токио Александром Зверевым из Германии. Также вверху и Надаль с Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. У мужчин единственный наш дуэт Медведев и Сафиуллин уже на старте сыграет со вторыми «сеяными» Тимом Пюцом и Кевином Кравицем из Германии, в этой же половине сетки и звездная испанская пара Алькараса и Надаля.

У женщин Мирра начнет турнир с Магдой Линетт из Польши, а во втором круге ее может ждать матч с итальянкой Ясмин Паолини, которой 17-летняя россиянка уступила в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Екатерина Александрова во втором круге идет на гречанку Марию Саккари, Диана Шнайдер в третьем круге — на действующую победительницу Открытого чемпионата Франции и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. В парах Елена Веснина и Александрова во втором круге могут попасть на первых «сеяных» американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу, Андреева и Шнайдер — во втором круге на пятых «сеяных» из Канады Габриэлу Дамбровски и Лейлу Фернандес, а в четвертьфинале — на олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

Что же касается микста, то там сыграют по одному дуэту от 16 стран, поэтому даже две победы позволят выйти в полуфинал. Медведев и Андреева стартуют матчем с Сарой Эррани и Андреа Вавассори из Италии, а в случае успеха сыграют либо с Саккари и Циципасом, либо с голландцами Деми Шуурс и Весли Колхофом. Кстати, напомним, что Мирра и Даниил уже играли вместе на выставочном турнире в ОАЭ, уступив сет дуэту Циципаса и испанки Паулы Бадосы со счетом 6:7.

Первые соперники россиян в Париже

Одиночный разряд. Мужчины

Даниил Медведев — Ринки Хидзиката (Австралия)

Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили)

Павел Котов — Станислас Вавринка (Швейцария)

Одиночный разряд. Женщины

Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)

Екатерина Александрова — Юэ Юань (Китай)

Диана Шнайдер — Элизабетта Кочаретто (Италия)

Парный разряд. Мужчины

Даниил Медведев / Роман Сафиуллин — Кевин Кравиц / Тим Пютц (Германия)

Парный разряд. Женщины

Екатерина Александрова / Елена Веснина — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия)

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Оливия Гадеки / Айла Томлянович (Австралия)

Микст

Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия).