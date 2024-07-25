Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Расписание событий
Стрельба из лука. Мужчины
15:15скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:00скороЮАРЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины
22:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
22:30скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:30скороМужчины. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева и Андрееву ждет теннисный марафон в Париже. Итоги жеребьевки Олимпийских игр

Российские теннисисты узнали соперников на Играх-2024.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Даниил Медведев и Мирра Андреева будут очень сильно загружены в ближайшие дни в Париже — их ждет сумасшедший олимпийский график с игрой сразу в трех разрядах. А именно в одиночке, в паре и в миксте. Сложно сказать, чем закончится для Даниила и Мирры такая погоня сразу за тремя зайцами, но жеребьевка олимпийского турнира сложилась для них не самым худшим образом, а значит, шансы на медали не так и плохи.

Чем больше, тем лучше?

Вообще выступление сразу в трех разрядах на таком коротком, чуть более недели, турнире — это, конечно, сильный стресс для организма игроков. Да, на Олимпийских играх у мужчин играются матчи не из пяти, а из трех сетов, но все же столь изнурительный теннисный марафон, особенно в случае жаркой погоды в Париже, может аукнуться нашим ведущим нейтральным спортсменам. Хотя, похоже, их самих, да и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, это не смущает.

Читайте также
Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне. Другие спортсмены критикуют условия быта

«Мы изначально хотели, чтобы Андреева и Медведев играли в паре, у них может хорошо получиться. Сил у них и на одиночку, и на пару, и на микст хватит. В Токио же хватило сил у Павлюченковой и Рублева. И у них хватит», — приводит слова президента ФТР ТАСС. Павлюченкова и Рублев действительно стали чемпионами Игр-2020 в миксте. Но все же есть нюансы. Анастасия добралась до четвертьфинала в одиночке, в равной борьбе уступив будущей олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии, а вот с женской пары все-таки снялась перед началом турнира. Впрочем, в столице Японии тогда было не просто жарко, а ужасно жарко, сейчас, наверное, выдержать игру в трех разрядах чуть проще. Рублев в Токио выходил на корт и в одиночке, и в паре с Кареном Хачановым, и в миксте. Однако и в одиночке, и в паре вылетел уже на старте, поэтому обошелся без экстремальных нагрузок.

В принципе, определенная логика в заявке на все три вида действительно есть. Если где-то не пойдет, появится шанс все равно продолжать борьбу за олимпийские награды в другой теннисной дисциплине. Но если вдруг игрок везде дойдет, скажем, до четвертьфиналов, тут уж придется либо сниматься откуда-то, либо рисковать здоровьем. Хороший пример — Джокович, добравшийся до полуфиналов в Токио в одиночке и в миксте. Новак в итоге так перегрузился, что вообще остался без олимпийских медалей. И теперь, наученный горьким опытом, предпочел заявиться только в одиночном разряде. Где, кстати, уже во втором круге может сыграть с другой теннисной легендой — испанцем Рафаэлем Надалем.

Даниил и Мирра уже играли вместе

Но Медведев, похоже, и не особо рассчитывает на успех на кортах «Ролан Гаррос» в одиночке. «У меня в голове есть свои цели, одна из лавных — пары и микст. По правде говоря, не думаю, что я — фаворит на победу или даже на медаль в одиночке. Но я постараюсь, поеду туда, буду наслаждаться и приложу все усилия на грунте», — говорил он на пресс-конференции во время Уимблдона. Благодаря снятию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера он попал в четверку «сеяных», что увеличило его шансы. Начнет Даниил турнир матчем с Ринки Хиджикатой из Австралии, в третьем круге может сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, в четвертьфинале — с сильным грунтовиком Каспером Руудом. Если все сложится успешно, то в полуфинале вероятен матч с испанцем Карлосом Алькарасом.

Читайте также
В Париже пройдёт уникальная церемония открытия Олимпиады. Её уже называют исторической

Кстати, теоретически в третьем круге возможен матч Алькараса с другим россиянином — Романом Сафиуллиным, но тому еще надо как минимум пройти чилийца Алехандро Табило в первом круге. Третий из российских нейтральных участников Павел Котов расположился в верхней части сетки — он начнет матчем со швейцарцем Стэном Вавринкой, а в третьем круге может встретиться с победителем Игр в Токио Александром Зверевым из Германии. Также вверху и Надаль с Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. У мужчин единственный наш дуэт Медведев и Сафиуллин уже на старте сыграет со вторыми «сеяными» Тимом Пюцом и Кевином Кравицем из Германии, в этой же половине сетки и звездная испанская пара Алькараса и Надаля.

У женщин Мирра начнет турнир с Магдой Линетт из Польши, а во втором круге ее может ждать матч с итальянкой Ясмин Паолини, которой 17-летняя россиянка уступила в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Екатерина Александрова во втором круге идет на гречанку Марию Саккари, Диана Шнайдер в третьем круге — на действующую победительницу Открытого чемпионата Франции и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. В парах Елена Веснина и Александрова во втором круге могут попасть на первых «сеяных» американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу, Андреева и Шнайдер — во втором круге на пятых «сеяных» из Канады Габриэлу Дамбровски и Лейлу Фернандес, а в четвертьфинале — на олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

Что же касается микста, то там сыграют по одному дуэту от 16 стран, поэтому даже две победы позволят выйти в полуфинал. Медведев и Андреева стартуют матчем с Сарой Эррани и Андреа Вавассори из Италии, а в случае успеха сыграют либо с Саккари и Циципасом, либо с голландцами Деми Шуурс и Весли Колхофом. Кстати, напомним, что Мирра и Даниил уже играли вместе на выставочном турнире в ОАЭ, уступив сет дуэту Циципаса и испанки Паулы Бадосы со счетом 6:7.

Первые соперники россиян в Париже
Одиночный разряд. Мужчины
Даниил Медведев — Ринки Хидзиката (Австралия)
Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили)
Павел Котов — Станислас Вавринка (Швейцария)
Одиночный разряд. Женщины
Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)
Екатерина Александрова — Юэ Юань (Китай)
Диана Шнайдер — Элизабетта Кочаретто (Италия)
Парный разряд. Мужчины
Даниил Медведев / Роман Сафиуллин — Кевин Кравиц / Тим Пютц (Германия)
Парный разряд. Женщины
Екатерина Александрова / Елена Веснина — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия)
Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Оливия Гадеки / Айла Томлянович (Австралия)
Микст
Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия).

Сергей Подушкин

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
«Спартак» объявил о переходе аргентинца Барко из «Ривер Плейта»
15 атлетов будут представлять Россию на Олимпиаде в нейтральном статусе
«Зенит» может перейти на схему с двумя форвардами после трансфера Соболева
Франция обыграла США, Аргентина проиграла Марокко в первом туре Олимпиады
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Нехватка продуктов, шпионаж, ограбление: скандалы в столице Игр
Индивидуальные. Нейтральные. Атлеты. Споры о россиянах на ОИ
Скандал в Польше: глава НОК обнял 17-летнюю спортсменку за бедро
Паритет за сто лет: на ОИ впервые будет поровну мужчин и женщин
Волейболист «Локомотива» получил травму на первой тренировке в Париже перед ОИ-2024
Бразилия обыграла Испанию в стартовом матче женского гандбольного турнира ОИ-2024
Сборная США по регби обыграла Уругвай в третьем туре Олимпиады 2024
Спортсменам на Олимпиаде выдали 10 тысяч салфеток для орального секса
Олимпийцы сомневаются в пригодности Сены к соревнованиям по плаванию
Аргентинского футболиста на Олимпиаде обокрали на €50 тысяч
«Хуже, чем в Индии». Шведские спортсмены — об условиях в Париже
На Олимпиаде в Париже спортсменам установили «антисекс-кровати»
Стало известно, какие звезды выступят на открытии Олимпиады-2024
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Бывшая первая ракетка мира завершит карьеру после Олимпиады
Рыбакина и другие казахстанские теннисисты узнали первых соперников на Олимпиаде-2024
Нидерландские гандболистки обыграли Анголу в стартовом матче Олимпиады-2024
Российские теннисисты узнали своих первых соперников на Олимпиаде
Мамиашвили прокомментировал желание борцов из США соревноваться с россиянами на Олимпиаде
Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут сыграть во втором круге теннисного турнира на ОИ
Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге
Медведев и Сафиуллин узнали первых соперников в парном разряде
Сидаков рассказал о просьбе США допустить российских борцов до ОИ
Парижская Олимпиада погрязла в проблемах. Организаторам жалко яиц и мяса для спортсменов в деревне Игр
СМИ: Энди Маррей снялся с одиночного разряда Олимпиады
Румынскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг перед стартом Олимпиады
Анжелика Кербер закончит спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже
СМИ: спортсмены недовольны питанием в Олимпийской деревне
Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде
Владельцы речных трамвайчиков теряют доход из-за Олимпиады
Олимпийский чемпион по BMX был ограблен по пути в Париж
«Буду собирать значки на ОИ — это весело!» Диана Шнайдер о третьем титуле и первых Играх
Сколько медалей увезет Россия? Открытие скандальной Олимпиады уже завтра
Гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде
Алия Мустафина вошла в список лучших олимпийцев XXI века
Олимпиада-2024, Франция — США — 3:0, обзор матча Олимпийских игр, голы: Ляказетт, Олисе, Баде, статистика, 24 июля 2024
«Покидая цирк, мы будем говорить о причине, почему он был приостановлен?» Тальяфико — о скандальном матче с Марокко
Безумная развязка и ограбление Аргентины, Ляказетт тащит Францию, Бальбуэна не остановил Японию
«Я готовилась и хотела выступить на Олимпиаде»
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Сборная Франции разгромила команду США на Олимпийских играх — 2024
«Атмосфера потрясающая»: теннисистка Диана Шнайдер осваивается на дебютной Олимпиаде
Новак Джокович провёл первую тренировку на олимпийских кортах в Париже
Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр
Хольгер Руне не сыграет на Олимпиаде в Париже из-за травмы запястья
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь