Олимпийцы сомневаются в пригодности Сены к соревнованиям по плаванию

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Участники Олимпийских игр в Париже сомневаются, что качество воды в Сене действительно соответствует норме и гарантирует безопасность. Об этом журналистам рассказал шестикратный чемпион мира по плаванию из Германии Флориан Велльброк.

«В прошлом вокруг Сены было много разговоров, были вопросы относительно качества воды. Сейчас нам говорят, что оно хорошее и мы сможем плыть в Сене, но я считаю, что проблема все еще существует и немного странно плыть 10 километров там. Поэтому хорошо, что существует запасной вариант», — сказал Велльброк.

Летом прошлого года в связи с повышенным содержанием в воде «бактерий фекального происхождения» были отменены несколько тестовых соревнований. Власти города после продолжили работу по очистке реки и перестройке системы сброса сточных вод. По заверениям организаторов Игр, предпринятые меры позволят провести в Сене олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. В качестве доказательства безопасности воды на позапрошлой неделе в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, через неделю — мэр Парижа Анн Идальго.