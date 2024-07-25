Нехватка продуктов, шпионаж при помощи дрона, ограбление аргентинского футболиста. Скандалы олимпийского Парижа
Еще до открытия Игр произошло несколько инцидентов, которые испортили впечатления.
Еще до открытия Игр произошло несколько инцидентов, которые испортили впечатления.
Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 26 июля. Спортсмены активно прибывают в Париж и размещаются в деревне или других локациях. Еще до официального начала Игр первые впечатления омрачили несколько происшествий, которые разлетелись по социальным сетям и СМИ.
Картонные кровати и поролоновые матрасы стали мемом парижской Олимпиады. Некоторые атлеты жаловались на качество спальных мест и отмечали проблемы со сном. Нестандартно из ситуации вышли гандболистки шведской сборной. Издание Aftonbladet сообщило, что спортсменки остались недовольны качеством кроватей и самостоятельно закупили матрасы в ИКЕА. Собственно, в каком еще магазине могли сделать это представители Швеции?
Питание в Олимпийской деревне организовано в специальном ресторане, рассчитанном на 3200 мест. На днях американская гимнастка Алеа Финнеган назвала еду пресной. Однако отсутствие приправ и вкусовые предпочтения оказались не столь большой проблемой. Издание L'Equipe сообщило, что спортсмены жалуются на недостаточное пополнение запасов некоторых продуктов. Уточняется, что на завтраке в среду не хватало яиц. Ответственная за питание атлетов компания заверила, что решит проблемы с поставками, а дефицит объяснила популярностью отдельных блюд у участников Игр.
Вопиющий случай произошел в Сент-Этьене, где к первому матчу группового этапа олимпийского футбольного турнира готовились женские сборные Канады и Новой Зеландии. Представители «Кленовых листьев» вышли за рамки привычного тренировочного процесса — организовали шпионаж, запустив дрон над базой ближайшего соперника. Новозеландки заметили беспилотник и прервали занятие, а НОК страны обратился в полицию.
Правоохранительные структуры выяснили, что дрон принадлежит сборной Канады. «Кленовые» принесли извинения за инцидент и отстранили от сборной аналитика Джозефа Ломбарди, управляющего беспилотником, и ассистента главного тренера Жасмин Мандер, которая получала данные с аппарата. По данным ESPN, оператор дрона признал вину и получил условный срок в восемь месяцев. Дисциплинарный комитет ФИФА также начал расследования в отношении Ломбарди, Мандер и главного тренера Беверли Пристман. Она заявила, что пропустит матч Канады с Новой Зеландией.
Футбольные сборные Аргентины и Марокко надолго запомнят начало Олимпиады. Их первый матч на турнире прервали в конце второго тайма из-за беспорядков и возобновили только спустя два часа при пустых трибунах. А игрок аргентинцев Тиаго Альмада пострадал еще до стартового тура турнира. Главный тренер сборной Хавьер Маскерано рассказал, что вещи футболиста были украдены во время тренировки.
— После занятия Альмада обнаружил, что похищены кольца и часы, но мы не хотели об этом говорить, — приводит слова Маскерано телеканал TyC Sports.
Шведская сборная по настольному теннису пожаловалась на жаркую погоду и духоту в автобусах, на которых спортсмены добираются от Олимпийской деревни до тренировочных баз. Организаторы Игр постарались учесть экологическую составляющую во всех сферах. Вот и кондиционеры в Париже — большая редкость. Системы охлаждения часто не работают, поэтому в транспорте становится жарко и душно. Цитаты теннисистов приводит издание Aftonbladet.
— Повсеместное отключение кондиционера имеет свои недостатки. В поездках невероятно жарко. Дважды в день мы путешествуем по 40 минут, и, честно говоря, в Париже жарче, чем в Индии. Если так будет продолжаться, то рано или поздно люди начнут терять сознание в автобусах, — считает тренер женской сборной Швеции Тобиас Бергман.
Некоторые спортсмены попали в неприятные происшествия еще до прибытия в Париж. Олимпийского чемпиона по BMXфристайлу Логана Мартина ограбили в Бельгии незадолго до отъезда во Францию. Во вторник вечером воры напали на фургон его команды: разбили окно, украли личные вещи, в том числе бумажник, экипировку и массажный стол для физиотерапии. Часть вещей австралиец с партнерами по команде нашли позднее в местном парке благодаря устройствам для отслеживания.
К счастью для спортсмена, в фургоне не оказалось самого дорогого — велосипедов. Логан выиграл золото на прошлой Олимпиаде и отправился в Париж с решительным настроем повторить успех. Однако Мартин и не предполагал, что путешествие начнется настолько неудачно.
Михаил Скрыль