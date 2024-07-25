Сборная США по регби обыграла Уругвай в третьем туре Олимпиады 2024

В первом туре олимпийского турнира американская сборная сыграла вничью с французами (12:12), а во втором туре с разгромным счётом проиграла сборной Фиджи (38:12).

Ранее сборная Самоа одержала первую победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже. На соревнованиях по регби-7 была повержена сборная Кении. Счёт — 26:0. Стал известен результат и другой встрече. Австралия была сильнее Аргентины. Счёт — 22:14.