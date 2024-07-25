Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Расписание событий
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороГерманияКорея
Регби. Мужчины. Группа A
17:30скороНовая ЗеландияИрландия
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороИспания (олимп.)Япония (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа A
18:00скороКанада (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины
21:00скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Регби. Мужчины
21:30скороМужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины
22:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
22:30скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:00скороМужчины. 1/4 финала
Регби. Мужчины
23:30скороМужчины. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа B
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
16:41 (мск), источник: ТАСС

Глава олимпийского комитета Ирана заявил о недовольстве 50 стран организацией ОИ

Манаф Хашеми добавил, что он «1,5 часа добирался от олимпийской деревни до места проведения стрельб из лука, хотя этот маршрут можно преодолеть за полчаса».

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Источник: AFP 2023

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Представители по меньшей мере 50 зарубежных государств, чьи спортивные команды представлены на Олимпийских играх в Париже, ежедневно заявляют о своем возмущении некачественной работой по организации соревнований. Об этом сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета Ирана Манаф Хашеми.

«На всех утренних совещаниях, посвященным техническим вопросам, по крайней мере 50 стран из 207 выражают свое возмущение по поводу питания и, что более важно, транспорта в Париже», — приводит его слова телеканал SNN. Хашеми добавил, что он «1,5 часа добирался от олимпийской деревни до места проведения стрельб из лука, хотя этот маршрут [можно преодолеть] за полчаса».

Европейские средства массовой информации ранее уже сообщали о низком качестве обслуживания спортсменов, ограблениях олимпийцев, проблемах с обеспечением продовольствием, неудобных «картонных» кроватях, жалобах на духоту в транспорте. Жителей Парижа и гостей Олимпиады продолжают терроризировать крысы, а в преддверии соревнований Францию атаковали постельные клопы.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. Игры завершатся 11 августа.

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