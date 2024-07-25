Глава олимпийского комитета Ирана заявил о недовольстве 50 стран организацией ОИ

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Представители по меньшей мере 50 зарубежных государств, чьи спортивные команды представлены на Олимпийских играх в Париже, ежедневно заявляют о своем возмущении некачественной работой по организации соревнований. Об этом сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета Ирана Манаф Хашеми.

«На всех утренних совещаниях, посвященным техническим вопросам, по крайней мере 50 стран из 207 выражают свое возмущение по поводу питания и, что более важно, транспорта в Париже», — приводит его слова телеканал SNN. Хашеми добавил, что он «1,5 часа добирался от олимпийской деревни до места проведения стрельб из лука, хотя этот маршрут [можно преодолеть] за полчаса».