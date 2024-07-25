Волейболист «Локомотива» получил травму на первой тренировке в Париже перед ОИ-2024

Неудачным оказалось первое же занятие в столице Франции для двух волейболистов сборной Бразилии. Травмы получили доигровщик Йоанди Леал и диагональный Алан Соуза. У первого небольшое повреждение голеностопа, которое не должно помешать ему сыграть в Париже, у второго боли в икре. Алан пока не тренируется и должен пройти МРТ-обследование, после которого станет ясна степень повреждения.