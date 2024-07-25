Какая волейбольная сборная у женщин выиграет Олимпиаду? Претендентов много!

Волейбол на ОИ-2024, женщины, расписание матчей, календарь, превью турнира | Источник: Getty Images

Считаные дни остаются до главного старта четырёхлетия — Олимпийских игр. Волейбольные сборные уже прибыли в Париж и пытаются выжать максимум из оставшихся тренировок. Женские команды начнут гонку за медалями в воскресенье, 28 июля.

По традиции как и в мужском, так в женском турнирах сыграют по 12 команд. Только в этот раз есть одно изменение: сборные впервые в истории разбиты не на две, а на три группы — по четыре команды в каждой. А в четвертьфинал выйдут по две лучшие из каждой группы и ещё две сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями. Главный из них — количество побед, второй — набранные очки, третий — соотношение выигранных и проигранных партий.

На предварительном этапе составы групп выглядят следующим образом.

Группа А

Франция

США

Китай

Сербия.

Группа В

Бразилия

Польша

Япония

Кения.

Группа С

Италия

Турция

Нидерланды

Доминиканская Республика.

Кто же фаворит?

Финалистки прошлогодних Игр в Токио — команды США и Бразилии — обладают сильным подбором игроков и на любом турнире считаются фаворитами. В американской сборной только четыре игрока ощутят вкус Олимпиады впервые, для остальных это будет уже не первый старт, а для опытной Джордан Ларсон, которая стала самым ценным игроком ОИ-2020, и вовсе четвёртые. Но вот поможет ли спортсменка своей команде и в этот раз? По словам главного тренера сборной США Карча Кирая, у доигровщицы были проблемы с подколенным сухожилием, после которых она восстанавливалась. Смогла ли Ларсон набрать оптимальную форму — покажет групповой этап.

Вообще, американки на протяжении лета постепенно подбирались к своим лучшим кондициям, приближаясь к Олимпийским играм. А вот Бразилия смотрелась отлично, пройдя без поражений весь предварительный этап Лиги наций. Подножку волейболисткам смогли подставить японки в полуфинале, а затем и Польша в матче за бронзу. Что интересно, именно эти три сборные вновь сойдутся на предварительном раунде Олимпиады. И если бразильянкам удалось сделать выводы после поражений, а также не просесть физически, то подопечным Зе Роберто можно смело претендовать на выход из своего квартета. Но и сборная Польши явно не будет статистом в этой четвёрке, постарается не упустить своей возможности занять более высокую позицию в группе.

Также к числу фаворитов стоит отнести Италию, которая выиграла Лигу наций. Да, может, эта победа и не показатель, потому что многие тренеры рассматривают её как подготовительный этап. Но всё же никто не отменял уверенности и отличного настроения, которые команда приобрела перед Олимпиадой. Это однозначный плюс для подопечных Хулио Веласко.

Ещё большего оптимизма добавляют боевой настрой и результативность основной забойщицы итальянок Паолы Эгону. Диагональная после скомканного выступления в прошлом году уже стала MVP турнира и прочно укрепилась в составе, переиграв Екатерину Антропову. И успешное выступление Эгону во многом определит судьбу итальянской сборной.

Стоит отметить и наличие других суперзвёздных диагональных на турнире, которые приносят немало трудностей соперницам. Та же Тияна Бошкович из Сербии. Добавить к ней опытную связующую Майю Огненович, для которой это уже пятые Игры, и образуется просто пушечный тандем. У турчанок многое будет зависеть от Мелиссы Варгас, сможет ли кубинка держать высокую загруженность на протяжении всего турнира. Отличная игра главных бомбардиров делает и эти команды претендентами на медали любых соревнований.

Вообще, Олимпийские игры — это совершенно особенный турнир со своей атмосферой, где наряду с отличной физической формой игроков и командной тактикой на первый план выходит психология. Порой именно этот фактор может повлиять на исход, казалось бы, предсказуемого матча. И даже очевидные лидеры не застрахованы от поражений, но тем и интереснее будет наблюдать за ходом всего турнира.

Потому что выстрелить может любая из присутствующих сборных. А если учесть, что это женский волейбол, то скучно точно не будет!