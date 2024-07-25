Надаль отменил две тренировки в преддверии ОИ-2024 из-за болей в бедре | Источник: Getty Images

Испанец почувствовал боль в бедре на одном из предыдущих занятий, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что в первом круге теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года Надаль встретится с венгром Мартоном Фучовичем.

Отметим, что в случае побед Джоковича и Надаля в своих матчах в первом раунде олимпийского турнира они сыграют между собой во втором круге.