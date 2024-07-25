Российский владелец прав не заплатил МОК за показ Олимпиады в Париже

Российский обладатель прав на показ Олимпийских игр 2024 года в Париже — компания «Телеспорт Груп» — не произвел полную оплату за них Международному олимпийскому комитету. Об этом сообщили «РБК Спорт» два источника на медиарынке.

По их словам, компания, которая является оператором спортивных трансляций, должна была произвести расчет с МОК после продажи прав кому-то из российских вещателей. Но на данный момент права «Телеспорт» так и не реализовал.

В данный момент трансляции олимпийских соревнований в Париже доступны для россиян только на сайте МОК.

Официальное открытие Игр состоится уже в пятницу, 26 июля.

В пресс-службе МОК не стали отвечать на вопрос, заплатил ли им «Телеспорт» полную стоимость за права, но отметили, что у МОК есть действующее соглашение с агентством.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к основателю «Телеспорта» Петру Макаренко и в МОК.

Ранее владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин рассказал РБК, что получил 100% АО «Телеспорт Груп». Точную сумму сделки он не сообщил.

В среду в МОК заявили РБК, что их цель — транслировать Олимпийские игры как можно более широкой мировой аудитории, и напомнили, что за передачу прав на Игры телеканалам отвечает «Телеспорт».