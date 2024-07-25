Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Расписание событий
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороВенгрияФранция
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
21:00скороСамоаЯпония
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
21:30скороУругвайКения
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороНовая ЗеландияЮАР
Регби. Мужчины. 1/4 финала
22:30скороАргентинаФранция
Регби. Мужчины. 1/4 финала
23:00скороФиджиИрландия
Регби. Мужчины. 1/4 финала
23:30скороАвстралияСША
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа B
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
19:38 (мск), источник: РБК

Российский владелец прав не заплатил МОК за показ Олимпиады в Париже

«Телеспорт», который владеет правами на показ летней Олимпиады, так и не продал их никому из вещателей. Сейчас трансляции олимпийских соревнований доступны для россиян только на сайте МОК.

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Источник: AP 2023

Российский обладатель прав на показ Олимпийских игр 2024 года в Париже — компания «Телеспорт Груп» — не произвел полную оплату за них Международному олимпийскому комитету. Об этом сообщили «РБК Спорт» два источника на медиарынке.

По их словам, компания, которая является оператором спортивных трансляций, должна была произвести расчет с МОК после продажи прав кому-то из российских вещателей. Но на данный момент права «Телеспорт» так и не реализовал.

В данный момент трансляции олимпийских соревнований в Париже доступны для россиян только на сайте МОК.

Официальное открытие Игр состоится уже в пятницу, 26 июля.

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В пресс-службе МОК не стали отвечать на вопрос, заплатил ли им «Телеспорт» полную стоимость за права, но отметили, что у МОК есть действующее соглашение с агентством.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к основателю «Телеспорта» Петру Макаренко и в МОК.

Ранее владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин рассказал РБК, что получил 100% АО «Телеспорт Груп». Точную сумму сделки он не сообщил.

В среду в МОК заявили РБК, что их цель — транслировать Олимпийские игры как можно более широкой мировой аудитории, и напомнили, что за передачу прав на Игры телеканалам отвечает «Телеспорт».

Макаренко на протяжении долгих лет является владельцем прав на крупнейшие спортивные соревнования. Из публичных источников следует, что сейчас права на показ Олимпиады в Париже находятся у него. В 2022 году в интервью ТАСС он заявлял, что купил права не только на летние Игры 2024 года, но и на зимние, которые состоятся в 2026-м, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 года.

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