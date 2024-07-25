Французскую атлетку не допустили к церемонии открытия Игр из-за хиджаба

Мероприятие пройдет в пятницу, 26 июля. Во Франции спортсменкам на законодательном уровне запрещено носить хиджаб во время соревнований. При этом в июне глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что во время Олимпиады 2024 года в Париже спортсмены смогут носить хиджабы в Олимпийской деревне и на объектах.

«Вы отобрались на Олимпийские игры, организованные вашей страной, но не можете принять участие в церемонии открытия, потому что носите головной платок», — приводит Ассошиэйтед Пресс слова Силлы, которые были опубликованы в Instagram*.

В среду президент Олимпийского комитета Франции Давид Лапартьен заявил, что французские олимпийцы должны придерживаться принципов секуляризации. Он отметил, что ведет переговоры с Силлой, чтобы найти решение.

На Олимпиаде-2024 бегунья заявлена на женскую и смешанную эстафеты на дистанции 4×400 метров.