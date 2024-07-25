Когда и американец — «наш»! На Олимпиаде выступит немало иностранцев, играющих в России

Олимпийские игры — 2024 в Париже: какие иностранцы, играющие в российском чемпионате, выступят на Олимпиаде | Источник: Getty Images

На Олимпийских играх — 2024 не будут выступать российские спортсмены, однако наши болельщики увидят немало знакомых лиц. Причём речь не о мировых звёздах, а о тех, кто играет в российских чемпионатах по разным видам спорта. Занимательно, что на Олимпиаде в Париже таких спортсменов будет 15 — ровно столько же, сколько и нейтральных россиян.

Кто же из «наших» легионеров будет блистать на Играх?

Футбол — четыре человека

В мужском турнире можно последить сразу за тремя игроками Премьер-Лиги. Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев вместе выступают за сборную Узбекистана. Их команда в 1-м туре Олимпиады проиграла Испании (1:2), хотя Файзуллаев отметился голом.

ФАБИАН БАЛЬБУЭНА | Источник: Reuters

В футбольном турнире за сборную Парагвая также играет Фабиан Бальбуэна. Защитник московского «Динамо» даже выходит с капитанской повязкой. Парагвайцы уже разгромно уступили Японии (0:5) в 1-м туре.

В женском турнире выступает только одна девушка, представляющая российскую Суперлигу. Это Чиноньерем Маклинс — нападающая «Локомотива», которая в Париже выступает за Нигерию.

«Ощущения от попадания в сборную очень классные, ведь это большое достижение для каждого атлета. Не скрою, ждала, что меня вызовут. Усердно работала и заслужила приглашение. “Суперсоколы” победят и докажут, что они лучшие! Хотя само участие в Олимпийских играх уже очень много значит. Иметь возможность выступить за свою страну на таком турнире — огромное достижение», — сказала футболистка пресс-службе «Локомотива».

Баскетбол — один человек

Ещё 24 июля можно было смело сказать, что в баскетбольном турнире на Олимпиаде не выступит ни одного иностранца из российских лиг. Но 25 июля ЦСКА объявил о трансфере Алексы Аврамовича из «Партизана».

Защитник сборной Сербии — единственный представитель Единой лиги ВТБ на Олимпиаде. Первым матчем для него станет встреча с США 28 июля.

Волейбол — 10 человек

Самое большое представительство российских лиг будет в волейболе. В мужском турнире сыграют сразу семь прекрасно известных нам легионеров.

За титул в составе сборной Сербии будут биться доигровщик «Локомотива» Марко Ивович, связующий «Новы» Никола Йовович и блокирующий «Урала» Петар Крсманович. Первым соперником сербов станет Франция. Кстати, в той игре в составе «трёхцветных» сыграет либеро «Зенита» Женя Гребенников.

Крайний нападающий «Локомотива» Йоанди Леал выступит на Олимпиаде за сборную Бразилии. Первый матч состоится 27 июля с Италией.

За другую южноамериканскую сборную сыграет либеро «Факела» Сантьяго Данани. Аргентинцы 27 июля встретятся с США. В составе американской команды же выступает связующий «Зенита-Казань» Майка Кристенсон.

Неплохое представительство будет и в женском волейболе. За Доминиканскую республику сыграют сразу две волейболистки «Динамо-Ак Барс»: нападающая Брайелин Мартинес и диагональная Гайла Гонсалес. Первыми соперницами доминиканок станут итальянки. Матч пройдёт 28 июля.

А в сборной Турции появится звезда нашей Суперлиги диагональная «Локомотива» Эбрар Каракурт. Турчанка свой первый матч сыграет 29 июля с Нидерландами. При этом у Турции есть высокие шансы на медали.