Южная Корея обыграла гандболисток из Германии на Олимпийских играх — 2024
25 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал женский гандбольный турнир.
25 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал женский гандбольный турнир.
Сборная Южной Кореи в непростом матче одолела гандболисток сборной Германии. Встреча завершилась со счётом 23:22 в пользу южнокорейских спортсменок.
Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. 1-й тур:
Германия — Южная Корея — 22:23 (10:11).
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.
Из каждой группы в ¼ финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.