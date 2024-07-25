Женская сборная Испании обыграла Японию на Олимпиаде-2024
Женская сборная Испании в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Японию со счетом 2:1.
Женская сборная Испании в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Японию со счетом 2:1.
В составе испанок отличились Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей, у японок гол на счету Аоба Фудзино.
В другом матче Канада обыграла Новую Зеландию (2:1).
В следующем матче Испания в группе C сыграет 28 июля с Нигерией, Япония в этот же день встретится с Бразилией.