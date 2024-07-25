Главный тренер сборной России по плаванию — о Сомове: «Почему он предатель? Он же давно живет за рубежом»

— Не то чтобы мне интересно, как он выступит — мне любопытно. Почему такое слово? Представьте — вы когда-то давно знали человека, потом спустя время он вдруг нарисовался.

При этом никаких чувств к нему не испытываете, ни положительных, ни отрицательных. Просто думаете: «О, это будет любопытно». Предателем его не считаю. Какой он предатель, почему? Он же давно живет за рубежом, — сказал Чепик «СЭ».