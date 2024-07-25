Сотрудник женской сборной Канады получил 8 месяцев условно за запуск беспилотника над тренировкой Новой Зеландии перед матчем на Олимпиаде

Олимпийский комитет Новой Зеландии сообщил, что тренировка команды была прервана из-за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады.
Олимпийский комитет Канады сообщил, что несколькими днями ранее над тренировкой Новой Зеландии был запущен еще один беспилотник. После инцидента из штаба женской сборной исключены аналитик Джозеф Ломбарди и ассистент главного тренера Жасмин Мандер, получившая его отчет.
Французская прокуратура сообщила, что Ломбарди был арестован, признал вину и согласился на восьмимесячный условный срок. Ассистентка главного тренера Мандер была допрошена и оправдана.