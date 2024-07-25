Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороНигерия (олимп.)Бразилия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороГермания (олимп.)Австралия (олимп.)
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 9-12-е места
21:30скороУругвайКения
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороНорвегияШвеция
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Колумбия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороНовая ЗеландияЮАР
Регби. Мужчины. 1/4 финала
22:30скороАргентинаФранция
Регби. Мужчины. 1/4 финала
23:00скороФиджиИрландия
Регби. Мужчины. 1/4 финала
23:30скороАвстралияСША
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа B
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Группа A
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа I
20:53 (мск), источник: Sports

Сотрудник женской сборной Канады получил 8 месяцев условно за запуск беспилотника над тренировкой Новой Зеландии перед матчем на Олимпиаде

Ранее Новая Зеландия обвинила Канаду в слежке за тренировкой перед матчем женских сборных на Олимпиаде — игра прошла сегодня, канадки победили (2:1).

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Источник: Reuters

Олимпийский комитет Новой Зеландии сообщил, что тренировка команды была прервана из-за беспилотника, запущенного сотрудником сборной Канады.

Олимпийский комитет Канады сообщил, что несколькими днями ранее над тренировкой Новой Зеландии был запущен еще один беспилотник. После инцидента из штаба женской сборной исключены аналитик Джозеф Ломбарди и ассистент главного тренера Жасмин Мандер, получившая его отчет.

Французская прокуратура сообщила, что Ломбарди был арестован, признал вину и согласился на восьмимесячный условный срок. Ассистентка главного тренера Мандер была допрошена и оправдана.

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