СМИ: британские спортсмены отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Британские спортсмены пожаловались на нехватку продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже. Об этом рассказал глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон, комментарий которого приводит газета Daily Mail.

Сообщается, что спортсмены пожаловались на главный ресторан Олимпийской деревни. Компания, отвечающая за организацию питания, работает над тем, чтобы ускорить поставки продуктов.

«Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Кроме того, важно качество еды, поскольку спортсменам подают сырое мясо. Наши спортсмены решили, что лучше поедят в нашем ресторане в Клиши», — сказал Энсон.