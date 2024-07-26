Бразилия выиграла у Испании, Франция победила Венгрию на старте гандбольного турнира
На Олимпийских играх-2024 стартовал женский турнир по гандболу.
На Олимпийских играх-2024 стартовал женский турнир по гандболу.
В группе А Германия проиграла Южной Корее (22:23), Швеция победила Норвегию (32:28), Дания одержала победу над Словенией (27:19).
В группе B Франция обыграла Венгрию (31:28), Испания уступила Бразилии (18:29), Нидерланды взяли верх над Анголой (34:31).
Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины
Группа A
Группа B