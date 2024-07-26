Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Расписание событий
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа B
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Группа A
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа I
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Группа A
01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бразилия выиграла у Испании, Франция победила Венгрию на старте гандбольного турнира

На Олимпийских играх-2024 стартовал женский турнир по гандболу.

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Источник: Reuters

В группе А Германия проиграла Южной Корее (22:23), Швеция победила Норвегию (32:28), Дания одержала победу над Словенией (27:19).

В группе B Франция обыграла Венгрию (31:28), Испания уступила Бразилии (18:29), Нидерланды взяли верх над Анголой (34:31).

Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины

Группа A

Норвегия — Швеция — 28:32 (17:15)

Германия — Корея — 22:23 (10:11)

Словения — Дания — 19:27 (11:14)

Группа B

Венгрия — Франция — 28:31 (12:15)

Испания — Бразилия — 18:29 (10:15)

Нидерланды — Ангола — 34:31 (19:18)

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V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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