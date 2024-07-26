Сексуальные, бюджетные и опасные. Что важно знать об Олимпиаде в Париже

Когда пройдет Олимпиада

Церемония открытия пройдет 26 июля, закрытия — 11 августа. Однако соревнования начались еще 24 июля матчами по футболу и регби.

Где в России смотреть Олимпиаду

Впервые в истории российское ТВ не покажет Олимпиаду. Трансляции соревнований в Париже будут доступны для жителей России на официальном сайте МОК.

Для просмотра трансляции нужно пройти бесплатную регистрацию, при этом России в списке стран нет, но можно выбрать Other («другие»). Однако в день старта первых соревнований, 24 июля, у части пользователей уже после регистрации возникали проблемы с загрузкой трансляций.

В каких городах пройдет Олимпиада

Большинство соревнований пройдет в Париже, однако ряд мероприятий примут других города.

Лилль: «Пьер Моруа» (26 тыс. зрителей) — баскетбол (отборочные соревнования) и гандбол (финальные соревнования);

департамент Сена и Марна: «Вер-сюр-Марн» (22 тыс.) — академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ (гребной слалом, спринт);

Марсель: Старый порт Марселя (5 тыс.) — парусный спорт;

Французская Полинезия: «Теахупоо» (5 тыс.) — серфинг;

Шатору: Национальный стрелковый центр (3 тыс.) — стрельба.

Франция считается рекордсменом по числу проведенных Олимпиад, однако впервые соревнования пройдут в заморской провинции. Турнир по серфингу примет Французская Полинезия. Расстояние между Парижем и Теахупу составляет 15,7 тыс. км. Никогда еще олимпийские объекты не находились столь удаленно друг от друга.

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Принимал ли Париж Олимпийские игры ранее

Париж наравне с Афинами и Лондоном считается рекордсменом по проведению летних Олимпийских игр (трижды). В 2028 году в этом списке окажется и Лос-Анджелес.

Однако две предыдущие Олимпиады столица Франции принимала на заре олимпийского движения, в 1900 и 1924 годах.

В каких видах пройдут соревнования

В 32 видах разыграют 329 комплектов медалей. На Играх-2020 в Токио прошли соревнования по 33 видам, были разыграны 339 комплектов наград.

Первые медали будут разыграны днем 27 июля в спортивной стрельбе (в 11:30), последние — 11 августа в женском баскетболе.

Какие новые виды спорта появились на Олимпиаде?

Брейк-данс — единственный вид, который дебютирует на Олимпиаде. В программе соревнования среди девушек и мужчин, в каждом по 16 участников. Женские соревнования пройдут 9 августа, мужские — 10 августа.

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Выступят ли россияне на Олимпиаде

В МОК 19 марта сообщили, что к участию в Олимпиаде будет допущено не более 55 россиян. «Важно отметить, что эти цифры не учитывают специальный процесс проверки МОК, который будет окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена», — сказал на пресс-конференции директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

Однако россияне даже на половину не смогли заполнить эту квоту. Российские спортсмены завоевали более 40 лицензий для участия на Олимпиаде. Однако МОК не допустил большинство из них.

Сборные по дзюдо и спортивной борьбе после недопуска практически всех лидеров отказались от выступления. Команду по тхэквондо, которая в Токио-2020 завоевала наибольшее количество наград, в полном составе завернули. МОК также не стал допускать российских теннисистов Аслана Карацева, Веронику Кудерметову и нескольких гребцов.

В результате всего на Олимпиаду поедет 15 россиян. Они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. Ранее состав российской команды составлял не менее 280 спортсменов на летних Играх, не менее 160 — на зимних.

Cостав российской команды на Олимпиаду

Теннис (7)

Даниил Медведев

Роман Сафиуллин

Екатерина Александрова

Мирра Андреева

Павел Котов

Диана Шнайдер

Елена Веснина.

Велоспорт (3)

Тамара Дронова

Алена Иванченко

Глеб Сырица.

Гребля на байдарках и каноэ (3)

Алексей Коровашков

Захар Петров

Олеся Ромасенко.

Плавание (1)

Евгений Сомов

Прыжки на батуте (1)

Анжела Бладцева

Как допускали сборную Белоруссии на Олимпиаду

Белорусские спортсмены столкнулись с аналогичными требованиям МОК.

Белорусские спортсмены завоевали 32 лицензии. Как и в случае с Россией большинству атлетов, завоевавших лицензии, было отказано в участии на Олимпиаде. Практически все они фигурировали в стоп-листах НОК Украины.

В результате на Олимпиаду поедут 17 спортсменов по девяти видам спорта. Больше всех пострадала сборная по спортивной борьбе — лишь одного из десяти, из завоевавших лицензии, допустили к Играм. При этом в Белоруссии отказались отправлять в Париж предложенных МОК борцов.

Выступят ли россияне на церемонии открытия

Россияне впервые пропустят церемонию открытия. Такое решение приняло МОК. При этом россияне могут посетить церемонию закрытия. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

При этом одна россиянка точно выступит на церемонии. Легкоатлетка Елена Куличенко является знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде-2024. Она покинула сборную Россию в 2021 году из-за санкций в отношении российских легкоатлетов.

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Сколько медалей завоюют россияне

Россияне будут претендуют на семь комплектов наград в трех видах — теннисе, прыжках на батуте, а также гребле на байдарках и каноэ.

При этом российский теннисист Даниил Медведев не является фаворитом в одиночном разряде, поскольку традиционно неважно выступает на парижском грунте. Из россиян в Париже обычно неплохо выступал Карен Хачанов, который отказался от выступления.

У девушек стоит ждать сюрпризов от 17-летней Мирры Андреевой. На последнем «Ролан Гаррос» она сенсационно дошла до полуфинала. Именно Андреева и Медведева сыграют в миксте.

В парах сыграют Медведев / Сафиуллин, Андреева / Шнайдер и Александрова / Елена Веснина.

В прыжках на батуте от России выступит 18-летняя Анжела Бладцева, которая неожиданно выиграла общий зачет Кубка мира.

В гребле медали может принести российский каноист Захар Петров. Ему 19 лет, и на первых же стартах он завоевал серебро Кубка мира в одиночке на 1000 м. Также Петров выступит в двойке на 500 м с 32-летними Алексеем Коровашковым, бронзовым призером ОИ-2012 в каноэ-двойке на 1000 м, пятикратным чемпионом мира. Корвашков завоевал лицензию в паре с не менее опытным Иваном Штылем. Однако призера Лондона-2012 и многократного чемпиона мира не пустили на Игры.

Кто выиграет общий зачет Олимпийских игр

Статистическая компания Gracenote спрогнозировала первое место сборной США (39 золотых медалей, всего — 112). Основная борьба за первое место развернется между США и Китаем (34 / 86). Сборные показали схожие результаты на Играх в Токио.

Наибольший прирост медалей ожидается у сборной Франции — с 33 до 60. По прогнозам Франция замкнет топ-3 с 27 золотыми наградами (в Токио — 10).

У букмекеров безоговорочным фаворитом на первое место в общем зачете является США с коэффициентом 1,2. Вторым в списке фаворитов идет Китай — 4,75.

Сколько потрачено на Олимпиаду

Оргкомитет не стал следовать многолетней традиции и организовывать массовую олимпийскую стройку. Париж-2022 установил антирекорд по количеству новых олимпийских объектов, обойдя Лос-Анджелес-1984. Организаторы решили провести турниры на уже построенных аренах. Такое решение было принято не только ради экономии, но и сохранения статуса самых экологичных Игр за всю историю.

К Олимпиаде были построены только Центр водных видов и олимпийская деревня. На их строительство ушло порядка 80% из бюджета в размере $9,7 млрд.

Однако Париж не избежал тенденции превышения бюджета. Первоначальный бюджет составлял порядка $6,8 млрд. Организаторы утверждают, что основной причиной роста стоимости стала инфляция,

Расходы на безопасность и персонал могут увеличить стоимость Олимпийских игр. Франция задействовала порядка 45 тыс.полицейских и солдат, а также 50 тыс. частных подрядчиков для обеспечения безопасности Игр в парижском регионе. А чтобы избежать забастовок государственных служащих, власти согласились выделить дополнительные средства на бонусы и другие поощрения.

В бюджет Олимпиады не включены $1,5 млрд для очистки Сены и около $3,8 млрд на продление линии метро. Чиновники заявили, что это были проекты, которые они планировали реализовать в любом случае, и они были учтены в других бюджетах.

И даже с этими тратами Игры в Париже стали самыми дешевыми в ХХI веке. В третьем тысячелетии летние Игры обходились организаторам не менее чем в $15 млрд.

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Чем уникальна церемония открытия

Оргкомитет решил не только отказаться от массовой олимпийской застройки, но и впервые в истории Игр провести церемонию открытия за пределами центральной арены.

Порядка 10,5 тыс спортсменов примут участие в 6-километровом параде сотни лодок по Сене — от моста Аустерлица до площади Трокадеро, которая расположена напротив Эйфелевой башни.

Шоу начнется в 19.30 по местному времени (20:30 мск), чтобы использовать «естественный свет заходящего солнца со всеми его нюансами» и завершится около 11 вечера зажжением огня на Трокадеро.

На церемонии выступят Селин Дион и Леди Гага.

Повышенная террористическая угроза

Во время Олимпиады в Париже будет действовать наивысший уровень террористической опасности. Доступ во многие центральные района Парижа возможно только по QR-кодам.

Как предупредил Эммануэль Макрон 19 июля 2023 года перед правительственным заседанием Олимпийского и Паралимпийского комитетов, на карту поставлен «имидж Франции».

За несколько неделю до Олимпиады во Франции начались задержания по подозрению в совершении теракта на Играх.

Около 18 тыс. французских военнослужащих будут обеспечивать безопасность Олимпиады, 11 тыс. — в Париже. В день открытия впервые во Франции воздушное пространство в радиусе 150 км вокруг Парижа будет полностью закрыто.

Из-за усиления антисемитизма особое внимание будет уделено сборной Израиля, чтобы не допустить трагедии Мюнхена-1972. Ряд спортсменов за несколько недель до Олимпиады начали получат угрозы.

Израильскую делегацию круглосуточно будет охранять французский спецназ. Также власти Франции разрешили агентству безопасности Израиля осуществлять охрану своих спортсменов в Париже. Численность представителей израильской службы безопасности увеличена в два раза по сравнению с Токио.

Однако повышенные меры безопасности пока не спасают участников Олимпиады от краж и нападений. Только за 23—24 июля были ограблены два спортсмена, а на сотрудников австралийского телеканала Nine напали неизвестные по возвращению с олимпийского объекта. Случилось это через два дня после того. как стало известно об изнасиловании австралийки в одном из районов Парижа. В НОК Австралии после произошедшего призвали членов делегации не гулять в одиночку в Париже и не выходит в город в экипировке.

Чего еще опасаются спортсмены

Ожидается, что Олимпиада-2024 станет самой жаркой в истории.

По данным Météo France, уже в первую неделе проведения Олимпиады температура в Париже превысит 30 градусов. Организация предупреждала об аномально высокой температуре в дни проведения Олимпиады.

Самая жаркая Олимпиадой считаются Игры-2024 в Токио, где температура превышала 34 при влажности под 70%. «Участников соревнований рвало, они теряли сознания, для того, чтобы увезти спортсменов с арен использовались инвалидные коляски, а страх умереть на корте даже возник в середине матча у второго сеяного на Играх в Токио теннисиста Даниила Медведева», — говорится в отчете «Огненные кольца: риски жары на Олимпийских играх 2024 года в Париже», который цитирует Guardian.

«Теперь мы знаем, что у Парижских Игр есть потенциал превзойти рекорд Токио, — заявила Эмма Покок, генеральный директор FrontRunners, одной из организаций, подготовивших отчет, — Изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, способствовало рекордным периодам сильной жары в течение последних месяцев».

Ожидается, что во второй половине Олимпиады температура может превысить 35.

Несмотря на прогнозы, оргкомитет Игр отказался оснащать кондиционерами номера в олимпийской деревне, поскольку они вредят экологии. В оргкомитете отметили, что инновационные экологичные материалы позволяют сохранять в помещениях комфортную температуру.

Однако НОК многих стран самовольно установили кондиционеры в номерах своих спортсменов. МОК и оргкомитет не стали препятствовать этому.

В свою очередь, ряд звезд, в числе которых теннисисты Новак Джокович и Даниил Медведев, отказались от проживания в Олимпийской деревне.

При этом участники Олимпиады в основном положительно отзываются об условиях проживания. Отсутствие кондиционера — единственный вопрос, который беспокоит их. В остальном же условия проживания заметно лучше, чем в Рио (2016) или в закрытом Токио (2021), где спортсмены выявили множество недочетов. В частности, спортсменам нравятся блюда в столовой и ассортимент продуктовых на территории деревни.

Однако атлеты пожаловались на недостаточное количество еды и низкую скорость пополнения запасов некоторых продуктов в главном ресторане Олимпийской деревни в Париже.

К примеру, 24 июля, на завтраке не хватило яиц. В компании, которая отвечает за организацию питания, заявили, что очень серьезно относятся к отзывам спортсменов и активно работают над поставками.

Там отметили, что некоторые продукты, такие как яйца и мясо на гриле, оказались особенно популярны, и теперь объемы поставок были увеличены, чтобы удовлетворить потребности спортсменов.

«Самые сексуальные Игры»

Париж-2024 последовал примеру Токио-2020 и оборудовал олимпийскую деревню «антисекс-кроватям» из переработанного картона. По заверению оргкомитета, кровать выдержит до 250 кг.

СМИ их стали называть «антисекс-кроватями» с подачи американского бегуна Пола Челимо, который во время Игр сказал, что они якобы призваны ограничивать атлетов от «ненужных форм физической близости» в период пандемии коронавируса.

Более 14 тыс. гостям деревни, по традиции будут предоставлены 300 тыс. презервативов. К примеру, в Токио участникам выдали предоставили 160 тыс. презервативов c призывом не использовать их в деревне, а сохранить сувенира, а в Рио-де-Жанейро — рекордные 460 тыс.