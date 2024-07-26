Знаменосец сборной Украины отказалась жить в Олимпийской деревне

«У меня есть проблемы со здоровьем, спиной. Не могу долго сидеть, потому что потом нужно три часа массировать все седалищные нервы, которые зажимают немного. Поэтому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру. Мне так комфортнее и для здоровья тоже хорошо. Я завтра еду на церемонию открытия и буду там, увижу всех», — сказала Свитолина.