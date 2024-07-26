Знаменосец сборной Украины отказалась жить в Олимпийской деревне
Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему решила отказаться от проживания в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает «Суспільне спорт».
Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему решила отказаться от проживания в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает «Суспільне спорт».
«У меня есть проблемы со здоровьем, спиной. Не могу долго сидеть, потому что потом нужно три часа массировать все седалищные нервы, которые зажимают немного. Поэтому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру. Мне так комфортнее и для здоровья тоже хорошо. Я завтра еду на церемонию открытия и буду там, увижу всех», — сказала Свитолина.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится в пятницу, 26 июля. Свитолина была выбрана знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия.
В первом круге олимпийского теннисного турнира Свитолина сыграет с японкой Моюкой Учижимой. На Олимпийских играх в Токио 29-летняя украинка стала бронзовым призером в одиночном разряде.