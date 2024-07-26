Роман Костомаров: Интерес к Олимпиаде снизился
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался об участии россиян на Олимпиаде в Париже.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался об участии россиян на Олимпиаде в Париже.
— На это неделе стартовала летняя Олимпиада. Будете смотреть? И как в целом относитесь к тому, что наши спортсмены будут там участвовать?
— Большой теннис буду, конечно, смотреть. Ребята, которые будут там выступать от нас, не имели никаких запретов, поэтому они будут. Я всегда болею за них, желаю им удачи. И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов.
Остальные виды спорта тоже, быть может, посмотрю, если будет какая-то минутка перед телевизором. Хотя интерес к Олимпиаде, конечно, в целом снизился, — приводит слова Костомарова Sport24.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.