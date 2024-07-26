Гауфф нервничает из-за того, что понесет флаг США с Леброном

«Я смотрела много игр “Майами Хит” и видела его лично пару раз, но никогда с ним не встречалась. Хотя я бы хотела говорить, что знакома с ним. Меня немного беспокоит разница в росте. Например, где будет моя рука, когда он возьмется за флаг. Я думала, что мы понесем два отдельных флага, но я видела фотографии, и они держат его вместе. Я просто надеюсь, что не уроню его. Я немного нервничаю. Это моя первая Олимпиада. Нахожусь в шоке от того, что меня выбрали нести флаг США, но я не принимаю это как должное. Это станет воспоминанием, которое я запомню на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Гауфф пресс-служба МОК.