Гауфф нервничает из-за того, что понесет флаг США с Леброном
Теннисистка Коко Гауфф поделилась эмоциями перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже, где ей доверено нести флаг США вместе с Леброном Джеймсом.
Теннисистка Коко Гауфф поделилась эмоциями перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже, где ей доверено нести флаг США вместе с Леброном Джеймсом.
«Я смотрела много игр “Майами Хит” и видела его лично пару раз, но никогда с ним не встречалась. Хотя я бы хотела говорить, что знакома с ним. Меня немного беспокоит разница в росте. Например, где будет моя рука, когда он возьмется за флаг. Я думала, что мы понесем два отдельных флага, но я видела фотографии, и они держат его вместе. Я просто надеюсь, что не уроню его. Я немного нервничаю. Это моя первая Олимпиада. Нахожусь в шоке от того, что меня выбрали нести флаг США, но я не принимаю это как должное. Это станет воспоминанием, которое я запомню на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Гауфф пресс-служба МОК.
20-летняя Коко Гауфф стала первой теннисисткой и самой молодой спортсменкой, кому доверили нести флаг США. Она превзойдет рекорд горнолыжницы Синди Нельсон, установленный на зимней Олимпиаде 1976 года. Ранее 39-летний Леброн Джеймс был выбран знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа. На Олимпиаде выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Игры приехали 16 спортсменов из Беларуси.