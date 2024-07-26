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Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Группа A
12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сколько наград возьмет Россия на Олимпиаде? Медальный план наших

Выясняем, можно ли всерьез ждать золото.

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Источник: Спорт-Экспресс

Россиян на Олимпиаде будет минимальное количество — не только спортсменов, но и волонтеров (их вообще нет), работников МОК (все кандидатуры свернули), журналистов доедут единицы.

Россиян-спортсменов, напомним, 15.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (предварительно участвуют в розыгрыше трех комплектов медалей).

Велоспорт: Глеб Сырица, Тамара Дронова, Алена Иванченко (четыре комплекта на троих).

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (пять комплектов на всех).

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (один комплект).

Плавание: Евгений Сомов (два комплекта).

Есть конкретная цифра максимального числа медалей россиян на Олимпиаде. Это… 15 золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Это если наши теннисисты займут весь пьедестал в одиночных разрядах, велогонщики выиграют все гонки и обойдут победителей «Тур де Франс»… Но разумеется, это история про фантастику на втором этаже и скорее — на сто втором в здании, где нет лифта.

Традиционная забава перед нормальными Олимпиадами была строить медальные планы. Сейчас федерации не заявляют свои притязания — некоторые, как в плавании, в принципе не имеют отношение к появлению спортсмена на Играх, другие просто опасаются. Но сформировать некий оптимистичный и осторожный сценарий, в том числе опираясь на данные из федераций, мы можем.

Источник: Reuters

Теннис

Федерация тенниса России не объявляла медальный план, хотя у нее единственной есть некое подобие сборной. Хотя россияне едут в Париж вторым составом. Если собрать все заявления первых лиц федерации — Шамиля Тарпищева, Алексея Селиваненко, Виктора Янчука, то получается, что наши могут брать медали как минимум в мужском разряде (имеется в виду Медведев), женском парном (после допуска Весниной) и миксте (Андреева/Медведев).

Другое дело, что все эти прогнозы делались до жеребьевки, а она для россиян в парных разрядах получилась тяжелой. Оптимистичной выглядит сетка разве что у Даниила, и то до ¼ финала, а у женщин достижимым кажется разве что серебро — из-за Иги Свентек.

Планы федерации: реальны три медали.
Оптимистичный сценарий: 1−1−1.
Осторожный сценарий: 0−1−0.

Источник: РИА "Новости"

Гребля на каноэ

В Париж поедут только российские каноисты — байдарочники на Игры не попали. А гребцы- «академики» в лице федерации сами отказались от отбора. Понять реальный уровень россиян на фоне мировых лидеров крайне затруднительно. С одной стороны, Коровашков/Штыль брали золото чемпионата Европы 2024 года, но комиссия МОК очень кстати для соперников выбила из игры Штыля. С Петровым бронзовый призер Лондона-2012 будет грести в двойке с неудобной стороны — это вообще сродни эксперименту. Пожалуй, больше всего надежд на Петрова в одиночке — молодой, 19-летний, неизвестный широкому кругу, без мыслей об авторитетах. Все показания для сенсации. Но объективно рассчитывать на что-то большее, чем одна медаль в сумме, будет опрометчиво — и вряд ли она станет золотой.

В федерации на вопросы «СЭ» о медальных перспективах отвечали все последние месяцы очень уклончиво. Мол, шансы есть, и хорошие, но давайте не спугнем спортивную судьбу. Засчитаем за то, что в федерации все же рассчитывают как минимум на одну медаль.

Планы федерации: шансы есть.
Оптимистичный сценарий: 0−1−0.
Осторожный сценарий: 0−0−0.

Источник: Федерация прыжков на батуте России

Прыжки на батуте

Как ни удивительно, главным для России на этой Олимпиаде может стать вид спорта, соревнования по которому в сухом остатке будут длиться всего несколько минут. Наши мужчины, к сожалению, в Париж пробиться не сумели — хотя по своему уровню были обязаны, а Анжела Бладцева в фаворитах. Она выиграла общий зачет Кубка мира и на нескольких этапах была в медалях, в том числе с золотом. Квота одна — а так могла бы зажечь и Яна Лебедева, которая, видимо, обиделась на свою федерацию из-за недопуска МОК.

Президент Федерации прыжков на батуте и заслуженный тренер России Николай Макаров в разговоре с «СЭ» о планах на медаль высказывался осторожно, но говорил, что все шансы у Бладцевой есть — и даже на золото. Правда, на прошлой Олимпиаде Лебедева ехала тоже с претензией на медаль, но, как это часто бывает в батуте, одно неосторожное движение вкупе с психологическим сбоем — и ты даже не проходишь квалификацию.

Планы федерации: медаль.
Оптимистичный сценарий: 1−0−0.
Осторожный сценарий: 0−0−1.

Источник: Tim de Waele/Getty Images

Велоспорт

Здесь растекаться мыслью по шоссе не имеет смысла — россияне выступают только в уличных гонках, где мы давно уже не законодатели мод. Тамара Дронова — 44-я в рейтинге Международного союза велосипедистов, и это лучший показатель среди наших. Александр Власов — девятый, но отказался от Олимпиады ради «Тур де Франс», где в итоге получил травму.

Опрошенные мной в течение последних месяцев представители федерации и тренеры сошлись во мнении, что ждать от наших медалей в Париже не стоит.

Планы федерации: достойно выступить.
Оптимистичный сценарий: 0−0−0.
Осторожный сценарий: 0−0−0.

Источник: Соцсети

Плавание

В плавании сложилась уникальная ситуация — федерация здесь жестко против участия в Олимпиаде, но нашелся русский парень Евгений Сомов, который учится в США и решил попробовать вернуться в спорт, а теперь имеет третий результат сезона в мире на 100 метрах брассом.

Президент Федерации плавания России Владимир Сальников болезненно реагировал на имя Сомова: «Сомов приобрел нейтральный статус. Сейчас он действует самостоятельно. За помощью к федерации не обращался. Получил аккредитацию сам. Последние два года он тренировался в США», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион «СЭ».

Главный тренер сборной Сергей Чепик ограничился тем, что ему любопытно понаблюдать за Евгением:

— Не то чтобы мне интересно, как он выступит, — мне любопытно. Почему такое слово? Представьте — вы когда-то давно знали человека, потом спустя время он вдруг нарисовался. При этом никаких чувств к нему не испытываете — ни положительных, ни отрицательных. Просто думаете: «О, это будет любопытно». Предателем его не считаю. Какой он предатель, почему? Он давно живет за рубежом, — сказал Чепик.

Планы федерации: пловец действует самостоятельно.
Оптимистичный сценарий: 0−0−1.
Осторожный сценарий: 0−0−0.

Итого

Оптимистичный сценарий: 2−2−2.

Осторожный сценарий: 0−1−1.

Ну и всегда можно добавить пессимистичный вариант: 0−0−0.

Это спорт, случиться может всякое.

Автор: Дмитрий Кузнецов

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