«Это будет катастрофа». В Париже обещают ливень во время открытия Олимпиады

«В эти несколько часов будет катастрофа. Мы ожидаем, что утром пройдет небольшой дождь, ничего серьезного. Но после небольшого затишья днем дожди, к сожалению, возобновятся ближе к вечеру.



Общее количество осадков с 18 до 19 часов будет значительным — до 25−30 мм. Для сравнения: это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов. Это не разжигает огонь, а может потушить его. От этого никуда не деться. Ожидается довольно сильный дождь, который затронет весь регион Иль‑де‑Франс», — сказал Марльер.

Отмечается, что вероятность дождя во время проведения церемония открытия Олимпиады оценивается в 50%.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера уверена, что погодные условия не повлияют на качество проведения мероприятия. «Дождь не испортит праздник, мы научились следить за погодными условиями, — сказала она. — Погода никоим образом не испортит шоу. Всегда приятнее, когда хорошая погода, мы не будем этого скрывать, но это никак не ухудшит качество шоу».

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже пройдет в пятницу, 26 июля. Начало церемонии — в 20:30 по московского времени.