«Это будет катастрофа». В Париже обещают ливень во время открытия Олимпиады
Французский синоптик Патрик Марльер сообщил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже во французской столице ожидается ливень. Об этом сообщает RMC Sport.
Французский синоптик Патрик Марльер сообщил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже во французской столице ожидается ливень. Об этом сообщает RMC Sport.
«В эти несколько часов будет катастрофа. Мы ожидаем, что утром пройдет небольшой дождь, ничего серьезного. Но после небольшого затишья днем дожди, к сожалению, возобновятся ближе к вечеру.
Общее количество осадков с 18 до 19 часов будет значительным — до 25−30 мм. Для сравнения: это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов. Это не разжигает огонь, а может потушить его. От этого никуда не деться. Ожидается довольно сильный дождь, который затронет весь регион Иль‑де‑Франс», — сказал Марльер.
Отмечается, что вероятность дождя во время проведения церемония открытия Олимпиады оценивается в 50%.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера уверена, что погодные условия не повлияют на качество проведения мероприятия. «Дождь не испортит праздник, мы научились следить за погодными условиями, — сказала она. — Погода никоим образом не испортит шоу. Всегда приятнее, когда хорошая погода, мы не будем этого скрывать, но это никак не ухудшит качество шоу».
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже пройдет в пятницу, 26 июля. Начало церемонии — в 20:30 по московского времени.
Впервые в истории летних Олимпиад церемония открытия пройдет не на стадионе, а непосредственно в самом городе. В частности, парад атлетов будет проводиться на реке Сена.