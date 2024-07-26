В день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов
Сеть высокоскоростных железных дорог Франции пострадала из-за поджогов, что привело к сбоям в работе системы, сообщает AFP.
Сеть высокоскоростных железных дорог Франции пострадала из-за поджогов, что привело к сбоям в работе системы, сообщает AFP.
Отмечается, что часть скоростных поездов переправлена на пути для обычных составов, но некоторые маршруты пришлось отменить. Как сообщает AFP, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, ограничения на движение поездов сохранятся на все выходные.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.
Так ранее лучница из Южной Кореи установила первый мировой рекорд на Олимпиаде. Лим Си Хён победила в квалификации соревнований по стрельбе из лука. 21-летняя спортсменка показала результат 694 очка из 720 возможных. Кореянка побила прежнее мировое достижение, которое принадлежало ее соотечественнице Кан Че Ён. Летом 2019 года Кан Че Ён набрала 692 очка.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.