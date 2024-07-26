Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа N
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа B
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Группа A
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа I
Бадминтон. Микст
27.07скороМикст. Парный разряд. Группа D
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
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Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Группа A
12:24 (мск), источник: Спорт Mail

В день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов

Сеть высокоскоростных железных дорог Франции пострадала из-за поджогов, что привело к сбоям в работе системы, сообщает AFP.

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Источник: AFP 2023

Отмечается, что часть скоростных поездов переправлена на пути для обычных составов, но некоторые маршруты пришлось отменить. Как сообщает AFP, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, ограничения на движение поездов сохранятся на все выходные.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.

Так ранее лучница из Южной Кореи установила первый мировой рекорд на Олимпиаде. Лим Си Хён победила в квалификации соревнований по стрельбе из лука. 21-летняя спортсменка показала результат 694 очка из 720 возможных. Кореянка побила прежнее мировое достижение, которое принадлежало ее соотечественнице Кан Че Ён. Летом 2019 года Кан Че Ён набрала 692 очка.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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