В день открытия Олимпиады нарушено движение скоростных поездов

Отмечается, что часть скоростных поездов переправлена на пути для обычных составов, но некоторые маршруты пришлось отменить. Как сообщает AFP, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, ограничения на движение поездов сохранятся на все выходные.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля, но некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и другие атлеты в разных видах спорта.

Так ранее лучница из Южной Кореи установила первый мировой рекорд на Олимпиаде. Лим Си Хён победила в квалификации соревнований по стрельбе из лука. 21-летняя спортсменка показала результат 694 очка из 720 возможных. Кореянка побила прежнее мировое достижение, которое принадлежало ее соотечественнице Кан Че Ён. Летом 2019 года Кан Че Ён набрала 692 очка.