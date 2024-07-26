Французскую бегунью пустят на открытие ОИ в кепке вместе хиджаба

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Ранее Олимпийский комитет Франции не допустил спортсменку до участия в церемонии открытия Олимпиады из-за того, что она носит хиджаб. Во Франции на законодательном уровне действует запрет на полное покрытие лица (с апреля 2011 года). В том числе спортсменкам запрещено носить хиджабы во время соревнований.

Как сообщает источник, в оргкомитете Игр разрешили Силле надеть кепку вместо хиджаба.

26-летняя Силла выступит на олимпийских соревнованиях в женской и смешанной эстафете на дистанции 4×400 м.

Правозащитные организации раскритиковали решение оргкомитета Олимпийских игр и обвинили Францию в дискриминации.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сена.