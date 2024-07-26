Французскую бегунью пустят на открытие ОИ в кепке вместе хиджаба
Французская легкоатлетка Сункамба Силла примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр, надев кепку вместо хиджаба, сообщает The Guardian.
Французская легкоатлетка Сункамба Силла примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр, надев кепку вместо хиджаба, сообщает The Guardian.
Ранее Олимпийский комитет Франции не допустил спортсменку до участия в церемонии открытия Олимпиады из-за того, что она носит хиджаб. Во Франции на законодательном уровне действует запрет на полное покрытие лица (с апреля 2011 года). В том числе спортсменкам запрещено носить хиджабы во время соревнований.
Как сообщает источник, в оргкомитете Игр разрешили Силле надеть кепку вместо хиджаба.
26-летняя Силла выступит на олимпийских соревнованиях в женской и смешанной эстафете на дистанции 4×400 м.
Правозащитные организации раскритиковали решение оргкомитета Олимпийских игр и обвинили Францию в дискриминации.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сена.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.